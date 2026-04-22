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Choque de versiones por captura de colombiano en Argentina

Mié, 22/04/2026 - 15:53
Autoridades argentinas lo vinculan con el magnicidio, pero la Fiscalía y fuentes lo relacionan con otro atentado en Bogotá.
Choque de versiones por captura de colombiano en Argentina
Créditos:
Archivo particular

La captura de un ciudadano colombiano en Buenos Aires desató un choque de versiones entre autoridades de Argentina y Colombia. El Ministerio de Seguridad argentino informó que se trata de Brayan Ferney Cruz Castillo, requerido por Interpol y señalado como presunto participante en el asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025.

La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, indicó que el detenido fue “partícipe en la logística” del crimen y anunció que ya se iniciaron los trámites para su expulsión. No obstante, las autoridades argentinas mencionaron un ataque con explosivos, pese a que el atentado contra Uribe Turbay se perpetró con arma de fuego.

La Fiscalía General de la Nación y fuentes aclaran el caso

La Fiscalía General de la Nación desmintió que la captura esté relacionada con el magnicidio y señaló que Cruz Castillo es requerido por su presunta participación en el intento de atentado contra Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del Acuerdo de Paz.

Fuentes confirmaron a KienyKe que el requerimiento en Colombia y la notificación roja de Interpol corresponden a ese caso, ocurrido el 3 de junio de 2025 en Teusaquillo, en Bogotá.

Según la investigación, el plan consistía en instalar una bomba lapa mediante un menor de edad, quien finalmente desistió al notar la presencia de la Policía. El capturado es requerido por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.

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Además, testigos lo identifican como pareja de Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, quien también está judicializada por este intento de atentado.

Por otro lado, la Policía Nacional emitió un comunicado donde afirma que el hombre es pieza clave en la investigación del caso de Miguel Uribe Turbay. Un contraste de comunicados que no han permitido dar claridad al hecho. 

Choque de versiones por captura de colombiano en Argentina
Créditos:
Policía Nacional

La detención se produjo cuando el sospechoso se presentó ante un tribunal argentino por un proceso de hurto automotor. El caso quedó en manos del juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, mientras se adelantan los trámites de extradición.

El asesinato de Uribe Turbay ocurrió tras un ataque a disparos el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El dirigente falleció el 11 de agosto, luego de permanecer hospitalizado por más de dos meses. Por este caso han sido capturadas nueve personas, cuatro de ellas ya condenadas.

Creado Por
Kienyke.com
Miguel Uribe
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