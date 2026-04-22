Choque de versiones por captura de colombiano en Argentina

La Fiscalía General de la Nación y fuentes aclaran el caso

La Fiscalía General de la Nación desmintió que la captura esté relacionada con el magnicidio y señaló que Cruz Castillo es requerido por su presunta participación en el intento de atentado contra Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del Acuerdo de Paz.

Fuentes confirmaron a KienyKe que el requerimiento en Colombia y la notificación roja de Interpol corresponden a ese caso, ocurrido el 3 de junio de 2025 en Teusaquillo, en Bogotá.

Según la investigación, el plan consistía en instalar una bomba lapa mediante un menor de edad, quien finalmente desistió al notar la presencia de la Policía. El capturado es requerido por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.

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Además, testigos lo identifican como pareja de Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, quien también está judicializada por este intento de atentado.