Daniel Quintero será el nuevo Supersalud: Presidencia publicó su hoja de vida

La publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero Calle como aspirante a la Superintendencia Nacional de Salud abrió un nuevo capítulo en la dirección de la entidad, tras la salida de Bernardo Armando Camacho Rodríguez. El movimiento del Gobierno se conoce en medio de tensiones internas por el manejo del sistema de salud y el futuro de las EPS en el país.

La novedad se dio apenas un día después de que se conociera que el presidente Gustavo Petro habría pedido la renuncia de Camacho. El funcionario confirmó su salida a través de una carta en la que argumentó “motivos estrictamente personales”, aunque aseguró que continuará apoyando las políticas del Gobierno desde otros espacios.

Tensiones por el rumbo del sistema de salud

Fuentes cercanas al proceso indicaron que la salida de Camacho estaría relacionada con desacuerdos de fondo frente a la estrategia del Gobierno en el sistema de salud. En particular, habría existido resistencia a continuar con la liquidación de EPS y el traslado masivo de usuarios hacia la Nueva EPS.

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Este punto ha generado preocupación en distintos sectores. Incluso, el nuevo agente interventor de la entidad ha advertido que no existe capacidad suficiente para recibir más afiliados, lo que añade presión a un sistema ya tensionado.

Camacho había llegado en octubre de 2025 al cargo en propiedad, tras la salida de Giovanni Rubiano. Su paso por la Superintendencia fue breve y estuvo marcado por cuestionamientos derivados de su gestión previa como interventor de la Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.

Reacciones políticas y controversia

La eventual designación de Quintero no ha pasado desapercibida. Desde la oposición, el representante Andrés Forero aseguró que la salida de Camacho responde a una derrota política frente al Ministerio de Salud y criticó su administración.

El congresista también reaccionó con dureza ante la posible llegada del exalcalde de Medellín, cuestionando su gestión pasada y advirtiendo sobre el impacto que podría tener en el sistema de salud.

En este contexto, la Superintendencia vuelve a estar en el centro del debate público, en un momento clave para la implementación de cambios estructurales en el sector.

¿Quién es Daniel Quintero?

Quintero es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y comenzó su carrera en el sector tecnológico, donde fundó la empresa Intrasoft. Su trayectoria política ha sido diversa, pasando por distintos movimientos y partidos antes de consolidar su propio proyecto.

A nivel nacional, ganó visibilidad durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde dirigió Innpulsa y se desempeñó como viceministro de Economía Digital. Posteriormente, apoyó la candidatura de Petro en 2018.

En 2019 fue elegido alcalde de Medellín con el movimiento Independientes. Su administración estuvo marcada por tensiones con el sector empresarial, especialmente durante la crisis de Hidroituango, así como por decisiones polémicas que derivaron en sanciones disciplinarias.

Un nombramiento en un momento crítico

La posible llegada de Quintero a la Superintendencia de Salud se da en un escenario de alta sensibilidad. El sistema enfrenta cuestionamientos por su sostenibilidad financiera, múltiples intervenciones a EPS y un debate abierto sobre su transformación.

Aunque la publicación de su hoja de vida no constituye un nombramiento oficial, sí marca el inicio del proceso formal para su eventual designación. Mientras tanto, la entidad permanece a la espera de una nueva dirección en uno de los momentos más complejos para la salud en Colombia.