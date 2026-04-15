Nueva canción de Ryan Castro y Maluma ya tiene estreno

Los artistas colombianos Ryan Castro y Maluma volvieron a captar la atención del público tras confirmar una nueva colaboración musical que promete ser tendencia. Bajo una narrativa llamativa, el proyecto presenta al “cantante del ghetto” en la búsqueda de una nueva pareja sentimental, un concepto que ha despertado curiosidad entre sus seguidores.

El anuncio no tomó por sorpresa a todos. Meses atrás, varios fanáticos ya sospechaban de esta unión luego de que ambos artistas fueran vistos repartiendo flores en distintas calles de Estados Unidos, lo que ahora cobra sentido como parte de la estrategia promocional.

Fecha de estreno y adelanto oficial

De acuerdo con una reciente publicación de Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis, la canción titulada Pa’ la seca se estrenará este jueves 16 de abril a las 7:00 p.m. en todas las plataformas digitales.

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En el video promocional, los cantantes aparecen cantando y bailando sobre un automóvil cargado de flores, reforzando la temática romántica que acompaña el lanzamiento.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios de entusiasmo. Cientos de seguidores celebraron la unión de dos de los exponentes más relevantes del género urbano en la actualidad, anticipando un éxito de alto impacto.