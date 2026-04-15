Verónica Orozco confirma su nuevo amor: quién es Tiago Freire

En medio de un presente profesional muy exitoso, la actriz Verónica Orozco volvió a captar la atención, esta vez por su vida personal. La artista confirmó que está atravesando una nueva etapa sentimental, una noticia que rápidamente despertó interés entre sus seguidores.

Actualmente, Orozco protagoniza la producción Las de Siempre y se prepara para participar en una próxima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, lo que la mantiene en el centro de la escena mediática.

La identidad del hombre que conquistó su corazón

El nombre detrás de este nuevo capítulo en su vida es Tiago Freire, un brasileño radicado en Colombia que se desempeña en el sector audiovisual. La propia actriz confirmó la relación en una entrevista con una reconocida revista nacional.

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Su vínculo con el mundo de la televisión habría sido determinante para que ambos coincidieran, facilitando el acercamiento que terminó consolidándose como una relación sentimental.

Aunque la confirmación llegó de forma directa, ya existían señales en redes sociales. Fotografías compartidas por la actriz mostraban viajes y momentos personales junto a Freire, lo que generó especulación entre sus seguidores.

Estas publicaciones fueron clave para que los usuarios identificaran al hombre y comenzaran a seguir de cerca la historia, impulsando el tema como tendencia digital.

Este romance marca un cambio significativo en la vida de Orozco, quien anteriormente tuvo una relación con el actor Juan Sebastián Restrepo, padre de su hija.

Tras ese proceso, la actriz optó por concentrarse en su carrera y mantener un perfil reservado en su vida sentimental. Con esta nueva relación, decide nuevamente abrir espacio al amor.