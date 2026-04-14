Pepa Lopera, promesa de la escena bogotana, presenta "Estoy bien"

Una producción independiente hecha de principio a fin por Pepa Lopera

Además del valor emocional de la canción, “Estoy Bien” representa un logro artístico y profesional para Lopera, ya que se trata de una producción 100 % independiente. La grabación, mezcla y masterización fueron realizadas por cuenta propia, en un proceso que también tuvo un significado académico y personal.

Para la artista, este trabajo significó volver a poner en práctica conocimientos que había dejado de usar con el paso del tiempo, en medio de las exigencias de una vida cada vez más enfocada en lo corporativo. Esa reconexión con sus bases creativas y universitarias terminó convirtiéndose en parte esencial del proyecto.

Pepa Lopera no solo se mueve en la música desde la interpretación. También tiene una sólida formación: es productora musical de la Universidad de los Andes y violinista de la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como instructora de canto, mientras busca construir una ruta clara para liderar su carrera artística. En medio de esa búsqueda, también ha explorado el mundo digital y la creación de contenido, aunque asegura que su influencia más importante sigue estando en el aula de clase.

Hacer música independiente en la era digital: entre la oportunidad y la saturación

Sobre el reto de producir música de manera independiente en la actualidad, Lopera ofrece una mirada realista, pero esperanzadora. Considera que hoy existen muchas herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la producción musical, al punto de que cualquier persona con una buena idea puede, al menos, intentarlo.

Sin embargo, también reconoce que esa misma facilidad ha generado una sobreoferta de contenidos y propuestas musicales, lo que puede hacer que el mercado se sienta saturado. Aun así, su experiencia demuestra que la independencia sigue siendo un camino posible para quienes están dispuestos a creer en su propuesta, desarrollar su voz propia y apostar por sus canciones.

¿Viene un EP o un álbum? Pepa Lopera ya trabaja en nueva música

El lanzamiento de “Estoy Bien” no sería un hecho aislado. La artista confirmó a KienyKe que ya existe un EP construido a partir de canciones que durante mucho tiempo dejó en pausa y que hoy decidió rescatar. Ese gesto también habla de una etapa de reconciliación consigo misma y con su proceso creativo: darle luz a lo que alguna vez creyó que no iba a salir.

De cara al futuro, Lopera asegura que quiere ser coherente con la línea que ha construido a lo largo de su carrera, especialmente con un género que ha marcado su identidad artística: el country. Por eso, todo apunta a que su primer álbum podría moverse alrededor de esos sonidos.

Sobre lo que se necesita para sacar adelante un proyecto musical de mayor extensión, la artista tiene una convicción que resume bien su filosofía creativa: confiar en las ideas propias. Para ella, cuando ya se tienen las herramientas mínimas de grabación, el verdadero impulso está en creer en cada canción, asumirlas como si fueran un posible éxito y entender que nunca se sabe cuál terminará conectando con más fuerza con el público.

“Estoy Bien”, una canción que convierte la vulnerabilidad en fuerza

Con este lanzamiento, Pepa Lopera no solo presenta una nueva canción, sino una postura emocional y artística frente a la vida. “Estoy Bien” nace de un lugar vulnerable, pero se proyecta como un mensaje poderoso sobre la aceptación, la salud mental y la posibilidad de transformar el dolor en creación.

En una industria en la que muchas veces se exige mostrar seguridad permanente, Lopera apuesta por algo más valiente: la honestidad. Y en esa honestidad encuentra un punto de conexión con quienes, en silencio, también necesitan recordar que no siempre hay que estar bien para seguir adelante.