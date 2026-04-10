En el universo de la belleza, hay una tendencia que vuelve a tomar protagonismo: los labios como centro absoluto de expresión. Esta temporada, el maquillaje deja de seguir reglas estrictas para convertirse en un reflejo del estado de ánimo, la personalidad y el estilo propio.

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Detrás de este movimiento está una propuesta global que impulsa la idea de que cada persona puede construir su identidad a través del color, la textura y la creatividad, con más de 380 tonos disponibles y millones de combinaciones posibles.

El poder de un labial: más que maquillaje, una declaración

Mac Cosmetics es un referente en la industria y así lo demuestra con su campaña "I only wear Mac Lipstick" yel sello "Get ready with Mac". Los labios han pasado de ser un complemento a convertirse en el punto focal del rostro. Tonos icónicos como el rojo intenso, los nudes sofisticados o los acabados difuminados resurgen con fuerza, adaptándose a diferentes moods: desde lo audaz hasta lo natural.

La tendencia actual invita a experimentar: mezclar colores, superponer texturas y crear combinaciones únicas que reflejen emociones y momentos. Ya no se trata de seguir un estándar, sino de construir uno propio.

“Makeup your mood”: la belleza como identidad

La nueva ola del maquillaje gira en torno a un concepto claro: la individualidad. Bajo esta filosofía, cada look nace de la esencia de quien lo lleva, alejándose de fórmulas rígidas y apostando por la personalización.

Esta visión también se traslada a experiencias más cercanas con expertos en maquillaje, donde el enfoque no es transformar, sino resaltar. En sesiones personalizadas en las tiendas de la firma canadiense, las personas pueden explorar desde retoques rápidos de 30 minutos hasta looks completos diseñados para ocasiones especiales.

Texturas, duración y comodidad: claves de la nueva generación

La innovación en fórmulas también juega un papel fundamental. Hoy dominan los acabados mate difuminados, ligeros e hidratantes, junto con labiales de alta intensidad que prometen larga duración sin sacrificar confort.

Estas nuevas propuestas permiten que el maquillaje se sienta más natural, adaptable y versátil, respondiendo a un estilo de vida dinámico.

Una campaña que celebra la diversidad

Esta revolución estética cobra vida en una campaña global liderada por el director creativo Nicola Formichetti, junto al reconocido dúo de fotógrafos Inez and Vinoodh.

La propuesta visual destaca rostros diversos, estilos únicos y combinaciones inesperadas, reafirmando que la belleza no tiene una sola definición.