Moda sostenible y construcción de paz, así es Tierra Libre

En las montañas de Icononzo, Tolima, donde la historia reciente del país dialoga con la riqueza natural, surge una propuesta que entrelaza moda, memoria y reconciliación. Se trata de “Tierra Libre”, la nueva colección de la marca Avanza, creada por la Cooperativa Tejiendo Paz, que será presentada el próximo 20 de febrero en el Centro Paz y Reconciliación.

“Tierra Libre” nace como una apuesta por transformar la industria textil desde la raíz. En un contexto global marcado por el consumo acelerado y el impacto ambiental de la moda, esta colección propone un modelo alternativo basado en la reutilización de telas desechadas.

Las prendas —seis diseños principales acompañados de accesorios— están confeccionadas a partir de retazos y fragmentos textiles que, lejos de ser residuos, se convierten en piezas únicas cargadas de significado. Cada creación funciona como un “tapiz vivo” que integra materiales, historias y territorios.

Más que una propuesta estética, la colección se posiciona como un llamado urgente a adoptar la moda circular, reducir la contaminación y proteger la biodiversidad local. En lugar de imponer, las prendas buscan integrarse con el entorno, promoviendo una relación respetuosa con la naturaleza.