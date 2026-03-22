Moda sostenible y construcción de paz, así es Tierra Libre

En las montañas de Icononzo, Tolima, donde la historia reciente del país dialoga con la riqueza natural, surge una propuesta que entrelaza moda, memoria y reconciliación. Se trata de “Tierra Libre”, la nueva colección de la marca Avanza, creada por la Cooperativa Tejiendo Paz, que será presentada el próximo 20 de febrero en el Centro Paz y Reconciliación.
“Tierra Libre” nace como una apuesta por transformar la industria textil desde la raíz. En un contexto global marcado por el consumo acelerado y el impacto ambiental de la moda, esta colección propone un modelo alternativo basado en la reutilización de telas desechadas.
Las prendas —seis diseños principales acompañados de accesorios— están confeccionadas a partir de retazos y fragmentos textiles que, lejos de ser residuos, se convierten en piezas únicas cargadas de significado. Cada creación funciona como un “tapiz vivo” que integra materiales, historias y territorios.
Más que una propuesta estética, la colección se posiciona como un llamado urgente a adoptar la moda circular, reducir la contaminación y proteger la biodiversidad local. En lugar de imponer, las prendas buscan integrarse con el entorno, promoviendo una relación respetuosa con la naturaleza.
Mujeres firmantes de paz: protagonistas de la transformación
Detrás de “Tierra Libre” hay un proceso colectivo liderado por mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, quienes han encontrado en la moda una herramienta de reconstrucción personal y comunitaria.
La marca Avanza hace parte de un ecosistema de organizaciones que trabajan por la reincorporación económica y social. Entre ellas se encuentran la Asociación de Mujeres Mixta Unidas por la Paz (CAFEMUZ), la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Tolima (Amarantha) y Limpal Colombia, articuladas en el proyecto Sembradoras.
Este proyecto se desarrolla en el marco del programa ProDefensoras, una alianza entre ONU Mujeres y la Embajada de Noruega en Colombia, enfocada en fortalecer iniciativas productivas sostenibles lideradas por mujeres defensoras de derechos humanos.
Autonomía económica: clave para una paz sostenible
El lanzamiento de la colección también pone sobre la mesa la importancia de la autonomía económica como pilar de la paz. Desde la cooperación internacional, se resalta que estos procesos no solo generan ingresos, sino que consolidan proyectos de vida dignos.
El embajador de Noruega en Colombia, Nils Martin Gunneng, subrayó que apoyar a las mujeres firmantes es clave para una reincorporación efectiva, con igualdad de oportunidades y sostenibilidad a largo plazo.
Por su parte, Diana Espinosa, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia, destacó que el liderazgo femenino ha sido fundamental para tejer paz desde lo local, señalando que la autonomía económica es una condición esencial para la reconciliación.
Más allá de las prendas, “Tierra Libre” es una declaración política, ambiental y social. Cada pieza invita a reflexionar sobre la relación entre humanidad y naturaleza, cuestionando la idea de posesión sobre la tierra y promoviendo su cuidado y respeto.