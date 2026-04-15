El este miércoles, Independiente Santa Fe saltará al césped del estadio de Corinthians, en São Paulo, con un objetivo que trasciende los tres puntos de la fase de grupos de la Copa Libertadores: terminar con una sequía histórica en territorio brasileño.

Para el conjunto "Cardenal", Brasil representa la última frontera. Es el único país de Sudamérica en el que no ha podido gritar victoria en compromisos oficiales. Mientras que el 'León' ya ha logrado triunfos en las otras nueve naciones de la Conmebol (además de sus éxitos en México y Japón), el suelo brasileño se mantiene como una deuda pendiente.

Las estadísticas oficiales de la Conmebol reflejan la magnitud del reto:

Partidos jugados: 14

Derrotas: 10

Empates: 4

Victorias: 0

Un historial de alta exigencia

Desde su primer enfrentamiento en 1961 ante Palmeiras (4-1), el recorrido de Santa Fe en Brasil ha estado marcado por rivales de jerarquía. En la Copa Libertadores, ha sufrido ante equipos como Gremio, Atlético Mineiro, Internacional, Santos y Fluminense, logrando apenas un empate destacado ante Flamengo (1-1) en 2018.

De hecho, es la tercera vez que el Rojo se medirá contra el 'Timao' en Libertadores; en 2016 se midieron en dos ocasiones, con un registro de una derrota y un empate.

Esta tendencia se repite en otras competencias. En la Copa Sudamericana, rescató empates ante Botafogo (2011) y recientemente ante Goiás (2023). Por su parte, en la extinta Copa Conmebol de 1996, igualó sin goles frente a Bragantino pero cayó ante Vasco da Gama.