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Karol G es acusada de plagio por portada de su nuevo álbum

La portada del nuevo álbum, 'No me arrepiento de sentir tanto', desató un debate en redes por su parecido con In the Zone de Britney Spears.
Karol g
Créditos:
Instagram

Antes de que vea la luz 'No me arrepiento de sentir tanto', el séptimo álbum de estudio de Karol G, la cantante colombiana ya está en el centro de la conversación en redes sociales. 

Sin embargo, esta vez no se trata de un adelanto musical, sino de la portada oficial del disco, la cual ha generado un intenso debate por el supuesto parecido con la estética de In the Zone, el icónico álbum que Britney Spears lanzó en 2003.

Desde que Karol G compartió la imagen, miles de usuarios comenzaron a comparar ambas propuestas visuales. En la fotografía, la artista aparece con una estética sobria, predominada por tonos azules, un top oscuro y pantalones de tiro bajo, elementos que para muchos evocan la imagen que Britney popularizó a comienzos de los años 2000. 

Aunque las portadas no son idénticas, varios seguidores señalaron que algunas fotografías promocionales de aquella época presentan una composición y una atmósfera muy similares a las elegidas por la colombiana.

Como era de esperarse, las opiniones no tardaron en dividirse. Un sector de los internautas afirmó que la semejanza es demasiado evidente y llegó a calificarla como un posible plagio. 

En contraste, otros defendieron a Karol G argumentando que la propuesta visual sería un homenaje a una de las artistas pop más influyentes de las últimas décadas y una referencia al resurgimiento de la estética Y2K, tendencia que ha vuelto a cobrar fuerza tanto en la música como en la moda.

Hasta el momento, Karol G no ha respondido a los comentarios ni ha aclarado si la inspiración en Britney Spears fue intencional. Asimismo, no existe ninguna denuncia o proceso legal relacionado con la imagen del álbum, por lo que la polémica permanece únicamente en el terreno de las redes sociales y las opiniones de los fanáticos.

Esta no sería la primera ocasión en la que la intérprete de 'Provenza' incorpora referencias a artistas que han marcado su carrera. En diferentes proyectos ha reconocido la influencia de figuras como Selena Quintanilla, Thalía y Gloria Estefan, además de recurrir a elementos visuales y musicales inspirados en la cultura pop.

Mientras No me arrepiento de sentir tanto se prepara para llegar al público el próximo 7 de agosto de 2026, la conversación sigue creciendo. Para algunos, la portada representa una copia de un concepto ya conocido; para otros, es un tributo a Britney Spears y a una época que continúa inspirando a una nueva generación de artistas.

Karol G y Britney Spears
Karol G
Britney Spears
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