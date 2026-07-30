Karol G volvió a captar la atención de la industria musical con un anuncio que marca el comienzo de una nueva etapa en su carrera. En medio de una de las presentaciones de su gira internacional, la artista colombiana confirmó el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, una noticia que desató la euforia entre los asistentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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La cantante reveló que su nueva producción llevará por nombre "No Me Arrepiento de Sentir Tanto", un disco que, según explicó, refleja una versión más honesta, vulnerable y personal de su vida.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Karol G?

Además, confirmó que el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 7 de agosto, una fecha que ya genera gran expectativa entre sus millones de seguidores.

Una nueva etapa en la carrera de Karol G

Durante el anuncio, 'La Bichota' explicó que este proyecto es el resultado de un largo proceso creativo y de una etapa de transformación tanto artística como personal.

La intérprete aseguró que cada canción fue construida desde sus experiencias más profundas, por lo que considera este trabajo uno de los más importantes de su trayectoria.

Aunque todavía no se ha revelado el listado oficial de canciones ni las colaboraciones que harán parte del álbum, la expectativa continúa creciendo. En redes sociales, miles de seguidores ya especulan sobre los temas que podrían integrar la producción, especialmente después de algunas interpretaciones realizadas durante su gira mundial.