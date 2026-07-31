Ariana Grande conquista a la crítica con Petal, su álbum más íntimo y maduro

Con el estreno de Petal, su octavo álbum de estudio, Ariana Grande inicia una nueva etapa en su carrera musical. La producción ha sido recibida con comentarios favorables por parte de la crítica especializada, que destaca el giro artístico de la cantante hacia una propuesta más íntima, madura y emocional.

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Lejos de repetir fórmulas que le dieron éxito en el pasado, la estadounidense apuesta por un trabajo donde las letras y las emociones ocupan el centro de la escena.

¿De qué se trata el nuevo álbum de Ariana Grande?

El álbum reúne 12 canciones que abordan temas como el amor, el desamor, la sanación, la vulnerabilidad y el crecimiento personal. A lo largo del disco, Ariana demuestra una interpretación más sobria y cercana, priorizando la conexión con el público sobre los grandes despliegues vocales que durante años se convirtieron en una de sus principales características.

Esta decisión ha sido valorada por los especialistas como una muestra de evolución y madurez artística.

Para dar forma a este proyecto, la artista volvió a trabajar junto a los reconocidos productores Ilya Salmanzadeh y Max Martin, colaboradores habituales en su carrera. Juntos construyeron una propuesta sonora que combina pop contemporáneo, R&B y sutiles elementos electrónicos, dando como resultado un álbum de atmósferas delicadas que acompaña el tono introspectivo de las composiciones.

Entre las canciones que más han llamado la atención se encuentra "Hate That I Made You Love Me", el sencillo principal, además de títulos como "Oh Well", "Freak", "Like I Do" y "Petal", tema que da nombre al álbum. Cada una ofrece una mirada distinta sobre las relaciones humanas, las experiencias personales y el proceso de superar momentos difíciles, consolidando el concepto emocional del disco.