Tips de maquillaje: ¿para qué funciona el corrector?

Correctores que prometen durar hasta 36 horas

Entre las novedades destaca un corrector de acabado suave-mate diseñado para ofrecer cobertura construible y una larga duración. Su fórmula busca mantenerse intacta durante horas sin cuartearse, transferirse o acumularse en líneas de expresión.

Además, fue desarrollado para adaptarse a distintos tonos de piel, facilitando un acabado uniforme y natural que puede utilizarse incluso sin base de maquillaje.

La corrección de color gana protagonismo en las rutinas beauty

Otro de los grandes movimientos del sector está relacionado con la corrección cromática. Los nuevos productos incorporan tonalidades específicas para neutralizar diferentes necesidades de la piel antes de aplicar maquillaje.

Entre ellas sobresalen los tonos verdes para reducir visualmente el enrojecimiento, los naranjas para ayudar a minimizar la apariencia de ojeras y manchas oscuras, y los violetas para equilibrar subtonos cálidos y aportar luminosidad.

La idea es utilizar pequeñas cantidades de producto en zonas estratégicas para conseguir un resultado más uniforme y natural.

Una tendencia que apuesta por la personalización

La belleza personalizada se consolida como una de las grandes apuestas de 2026. Cada vez más consumidores buscan productos que se adapten a sus necesidades específicas en lugar de soluciones universales.

Por eso, las nuevas fórmulas están diseñadas para combinarse entre sí y crear rutinas a medida, permitiendo corregir, iluminar y definir el rostro de forma precisa según el tipo de piel y las características de cada persona.

Menos capas, mejores resultados

La nueva generación de maquillaje demuestra que un acabado impecable no depende necesariamente de utilizar más productos. La clave está en aplicar las herramientas adecuadas en los lugares correctos.

En ese contexto, lanzamientos como los de M·A·C Cosmetics con su nueva y actualizada fórmula, con tonos de corrección, o matices perfectos para mimetizar el tono de la piel, reflejan la evolución de una industria que apuesta por la naturalidad, la inclusión y la libertad de expresión, ofreciendo alternativas que permiten realzar la belleza propia sin ocultarla.