Incautan insumos para fabricar 70 toneladas de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio

Un operativo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional permitió la incautación de un cargamento de sustancias químicas que, presuntamente, sería utilizado para la producción de cerca de 70 toneladas de cocaína.

La intervención se realizó en un parqueadero de camiones ubicado sobre la vía Bogotá-Villavicencio, donde fueron inspeccionados cuatro vehículos de carga que transportaban diferentes insumos empleados en el procesamiento de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, las sustancias tenían como destino el corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño), donde, al parecer, serían utilizadas en laboratorios clandestinos dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 4.500 kilogramos de cloruro de calcio, 2.250 galones de ácido sulfúrico y 1.100 galones de ácido clorhídrico, elementos considerados fundamentales para el procesamiento de la droga.