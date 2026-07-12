 Mundial 2026
Inicio
Regiones

Incautan insumos para fabricar 70 toneladas de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio

Cuatro personas fueron capturadas durante el operativo de la Policía. El cargamento, según las autoridades, iba hacia laboratorios clandestinos en Tumaco.
coca
Créditos:
Redes sociales

Un operativo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional permitió la incautación de un cargamento de sustancias químicas que, presuntamente, sería utilizado para la producción de cerca de 70 toneladas de cocaína.

La intervención se realizó en un parqueadero de camiones ubicado sobre la vía Bogotá-Villavicencio, donde fueron inspeccionados cuatro vehículos de carga que transportaban diferentes insumos empleados en el procesamiento de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, las sustancias tenían como destino el corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño), donde, al parecer, serían utilizadas en laboratorios clandestinos dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 4.500 kilogramos de cloruro de calcio, 2.250 galones de ácido sulfúrico y 1.100 galones de ácido clorhídrico, elementos considerados fundamentales para el procesamiento de la droga.

 

Según la Policía, con este cargamento se habrían podido producir alrededor de 70 toneladas de cocaína, lo que representa una afectación económica cercana a 300.000 millones de pesos para las estructuras del narcotráfico.

Como resultado del operativo fueron capturados los cuatro conductores de los camiones, tres colombianos y un ciudadano venezolano.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial para definir su situación jurídica y los delitos por los que serán imputados.

Policía Nacional
Cocaína
Villavicencio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Pedro Sánchez dejaría temporalmente el Ministerio de Defensa
Ministro
El ministro se apartaría de sus funciones por cerca de 20 días. Hasta el momento, la información conocida indica que la decisión estaría relacionada con motivos de salud.
Regiones
El alcalde que quiere multar a quienes den agua a perros callejeros
Jader Bañol -alcalde Quinchía-Risaralda-perros callejeros
La senadora Andrea Padilla cuestionó la medida y le recordó sus responsabilidades en protección animal.
Colombia
SENA abre inscripciones para estudiar inglés gratis
educacion
La convocatoria está dirigida a colombianos dentro y fuera del país. El programa ofrece formación hasta nivel B2 y se realiza completamente en línea.
Mundo
Muertos por terremotos en Venezuela suben a 4.490
muertos-venezuela-terremotos
El balance oficial también reporta miles de familias atendidas, refugios habilitados y más de 1.200 réplicas.