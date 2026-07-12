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Inversión extranjera en Colombia cayó cerca del 20 % durante junio

El Banco de la República informó que el país recibió US$634 millones en inversión extranjera directa, una cifra inferior a la registrada hace un año.
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La inversión extranjera directa (IED) en Colombia registró una caída durante junio de 2026. Según el más reciente informe del Banco de la República, el país recibió US$634 millones, lo que representa una disminución del 19,8 % frente al mismo mes de 2025, cuando ingresaron US$791 millones.

Este fue el segundo nivel más bajo del año, solo por encima de enero, cuando la inversión alcanzó US$482 millones.

Del total recibido en junio, US$476 millones correspondieron al sector de petróleo y minas, que concentró cerca del 75 % de toda la inversión extranjera del mes.

 

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Los demás sectores de la economía sumaron US$158 millones.

Entre enero y junio de 2026, Colombia acumuló US$4.313 millones en inversión extranjera directa, una reducción del 12,3 % frente al mismo periodo del año anterior.

En contraste, las exportaciones mostraron un mejor comportamiento. El Banco de la República reportó que los ingresos por exportaciones de bienes alcanzaron US$888 millones, impulsados principalmente por los productos no tradicionales.

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