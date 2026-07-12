La inversión extranjera directa (IED) en Colombia registró una caída durante junio de 2026. Según el más reciente informe del Banco de la República, el país recibió US$634 millones, lo que representa una disminución del 19,8 % frente al mismo mes de 2025, cuando ingresaron US$791 millones.

Este fue el segundo nivel más bajo del año, solo por encima de enero, cuando la inversión alcanzó US$482 millones.

Del total recibido en junio, US$476 millones correspondieron al sector de petróleo y minas, que concentró cerca del 75 % de toda la inversión extranjera del mes.