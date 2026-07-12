Según el mandatario departamental, los actos violentos serían una retaliación de esa estructura criminal por las acciones adelantadas por la Fuerza Pública contra la minería ilegal en la región.

Ante el deterioro de la seguridad, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad para definir nuevas medidas que permitan controlar la situación en el Nordeste antioqueño.

Entre las decisiones adoptadas está la solicitud para reforzar la presencia de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el fin de atender las protestas y recuperar el orden público.

Además, se pidió la coordinación entre la Brigada 14 y la Brigada 19 del Ejército Nacional para evitar nuevos bloqueos sobre las vías de acceso al municipio.