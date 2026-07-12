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Gobernador de Antioquia señala al Clan del Golfo por disturbios en Segovia

Tras un consejo de seguridad, las autoridades pidieron reforzar la presencia de la UNDMO y del Ejército para recuperar el orden en el municipio.
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La situación de orden público en Segovia, Antioquia, continúa siendo crítica. Luego de más de 12 horas de protestas y disturbios tras un operativo contra la minería ilegal, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que detrás de los hechos estaría el Clan del Golfo.

 

Según el mandatario departamental, los actos violentos serían una retaliación de esa estructura criminal por las acciones adelantadas por la Fuerza Pública contra la minería ilegal en la región.

Ante el deterioro de la seguridad, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad para definir nuevas medidas que permitan controlar la situación en el Nordeste antioqueño.

Entre las decisiones adoptadas está la solicitud para reforzar la presencia de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el fin de atender las protestas y recuperar el orden público.

Además, se pidió la coordinación entre la Brigada 14 y la Brigada 19 del Ejército Nacional para evitar nuevos bloqueos sobre las vías de acceso al municipio.

Antioquia
Clan del golfo
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