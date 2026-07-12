Venezuela elevó este domingo a 4.490 la cifra de fallecidos por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, tras sumar 157 nuevas muertes, según el más reciente balance oficial.

La cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras las autoridades continúan con la atención de las familias afectadas y la evaluación de daños en las zonas más golpeadas por la emergencia.

Miles de familias han sido atendidas

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó en redes sociales que 120.794 familias han recibido atención. Además, indicó que 19.583 personas permanecen en 108 campamentos transitorios, habilitados principalmente en escuelas de Caracas, Miranda y La Guaira, esta última considerada la región más afectada.

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La nueva actualización representa un aumento de 14 refugios temporales frente al reporte del sábado, cuando se registraban 94 espacios habilitados.

Alimentos, agua y voluntarios desplegados

Rodríguez también aseguró que se han distribuido 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua para atender a la población damnificada.

Según el balance oficial, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país. Desde el 24 de junio, las autoridades han reportado 1.222 réplicas.

Gobierno prepara entrega de viviendas

Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, aunque las autoridades estiman que la cifra podría aumentar a medida que avance la inspección de edificaciones que no colapsaron, pero sí resultaron afectadas.

El Gobierno inició este fin de semana un censo biométrico para determinar cuántas viviendas serán necesarias. De manera preliminar, calcula que podrían requerirse unas 25.000.

Rodríguez anunció que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas la próxima semana, aunque no entregó más detalles sobre el proceso.