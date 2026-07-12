El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva convocatoria para quienes deseen aprender inglés de manera gratuita y virtual a través del programa English Does Work.

La iniciativa está dirigida a cualquier colombiano, sin importar si se encuentra en el país o en el exterior, siempre que cuente con acceso a internet.

El programa ofrece 13 niveles de aprendizaje, diseñados para que los estudiantes avancen progresivamente hasta alcanzar un nivel B2, fortaleciendo habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación.