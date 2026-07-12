El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva convocatoria para quienes deseen aprender inglés de manera gratuita y virtual a través del programa English Does Work.
La iniciativa está dirigida a cualquier colombiano, sin importar si se encuentra en el país o en el exterior, siempre que cuente con acceso a internet.
El programa ofrece 13 niveles de aprendizaje, diseñados para que los estudiantes avancen progresivamente hasta alcanzar un nivel B2, fortaleciendo habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación.
Según el SENA, los cursos incluyen herramientas interactivas y una metodología flexible para facilitar el aprendizaje, independientemente del nivel de conocimiento con el que inicie cada participante.
Las personas interesadas pueden realizar el proceso de inscripción de manera virtual a través del portal oficial del SENA, donde también encontrarán la información sobre los requisitos y el programa académico.