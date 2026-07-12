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Esposa de De la Espriella encabezará ayudas humanitarias

El presidente electo informó que ya se han recolectado más de 16.000 donaciones para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.
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Créditos:
Kienyke

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que su esposa, Ana Lucía Pineda, liderará la recepción y distribución de las ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por las inundaciones en Casanare.

A través de sus redes sociales, De la Espriella aseguró que la campaña solidaria ya ha reunido más de 16.000 ayudas, gracias a las donaciones realizadas por ciudadanos de distintas regiones del país.

 

Según explicó el mandatario electo, Ana Lucía Pineda será la encargada de coordinar la recepción, organización y entrega de los elementos que continúan llegando para atender a las familias damnificadas.

Además, agradeció el respaldo de los colombianos e indicó que la campaña seguirá recibiendo aportes para ampliar la asistencia a las comunidades afectadas.

¿Dónde recibirán las donaciones?

Las ayudas se estarán recibiendo en Yopal, en la calle 12 #21-45, barrio Bello Horizonte, donde un equipo estará encargado de recibir alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo, cobijas y otros artículos de primera necesidad.

De la Espriella también afirmó que, una vez asuma la Presidencia, buscará fortalecer este tipo de iniciativas para responder con mayor rapidez ante emergencias humanitarias y reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas por la temporada de lluvias en Casanare.

Abelardo De La Espriella
Casanare
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