Según explicó el mandatario electo, Ana Lucía Pineda será la encargada de coordinar la recepción, organización y entrega de los elementos que continúan llegando para atender a las familias damnificadas.

Además, agradeció el respaldo de los colombianos e indicó que la campaña seguirá recibiendo aportes para ampliar la asistencia a las comunidades afectadas.

¿Dónde recibirán las donaciones?

Las ayudas se estarán recibiendo en Yopal, en la calle 12 #21-45, barrio Bello Horizonte, donde un equipo estará encargado de recibir alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo, cobijas y otros artículos de primera necesidad.

De la Espriella también afirmó que, una vez asuma la Presidencia, buscará fortalecer este tipo de iniciativas para responder con mayor rapidez ante emergencias humanitarias y reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas por la temporada de lluvias en Casanare.