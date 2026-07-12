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Pedro Sánchez dejaría temporalmente el Ministerio de Defensa

El ministro se apartaría de sus funciones por cerca de 20 días. Hasta el momento, la información conocida indica que la decisión estaría relacionada con motivos de salud.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dejaría temporalmente el cargo a partir del 14 de julio para someterse a un procedimiento médico que, según la información conocida hasta el momento, habría sido programado desde hace varios meses.

La ausencia se extendería por cerca de 20 días, por lo que su regreso se daría a comienzos de agosto, en la recta final del actual Gobierno.

De concretarse la incapacidad médica, el ministro no participaría en los actos oficiales del Día de la Independencia, previstos para el próximo 20 de julio, incluida la ceremonia y el tradicional desfile militar.

Hasta ahora, no se ha informado quién asumiría de manera temporal las funciones al frente de la cartera de Defensa durante ese periodo.

La información disponible señala que la ausencia obedecería exclusivamente a un procedimiento médico previamente programado y no estaría relacionada con cambios en el gabinete ni con decisiones de carácter político.

Pedro Sánchez continuará al frente del Ministerio de Defensa hasta este lunes, mientras se conocen nuevos detalles sobre su incapacidad temporal y el manejo de la cartera durante su ausencia.

Ministerio de Defensa
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