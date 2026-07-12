Una red transnacional señalada de estafar a ciudadanos de siete países con falsas visas y permisos de residencia para Estados Unidos fue desarticulada en Ibagué durante un operativo de la Dijín, la Fiscalía y autoridades internacionales.

Según la Policía Nacional, la organización usaba redes sociales para ofrecer supuestos beneficios migratorios y luego contactaba a las víctimas a través de llamadas, videollamadas y aplicaciones de mensajería. El caso llamó la atención de las autoridades por el uso de herramientas de inteligencia artificial para hacer más creíble el engaño.

Usaban IA para suplantar funcionarios

De acuerdo con la investigación, los presuntos integrantes de la red utilizaban tecnología tipo DeepFace para alterar rostros y acentos durante videollamadas, con el fin de hacerse pasar por funcionarios consulares y miembros de agencias del Gobierno de Estados Unidos.

La Policía también aseguró que la organización administraba más de 100 perfiles falsos en redes sociales para captar víctimas en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.

Además, habrían empleado chatbots, mensajes automatizados, guiones personalizados, clonación de voz y contenido audiovisual manipulado para simular asesorías migratorias y convencer a las personas de pagar por trámites falsos.

Call centers clandestinos en viviendas

El operativo se desarrolló en Ibagué, donde las autoridades ubicaron dos call centers clandestinos que funcionaban dentro de viviendas familiares. En estos lugares, los capturados tendrían roles asignados para contactar a las víctimas y mantener activo el esquema de fraude.

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Durante las diligencias se realizaron tres allanamientos y fueron capturadas en flagrancia cinco personas señaladas de integrar la organización. Tres de ellas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, mientras que a las otras dos se les impusieron medidas administrativas, según informó la Policía.

Dólares falsos, documentos y uniformes incautados

En el procedimiento, las autoridades incautaron 105 elementos materiales probatorios. Entre ellos, más de 330.000 dólares falsos, 13 millones de pesos en efectivo, cheques falsos del Bank of America por 430.000 dólares, 28 celulares, cinco computadores, una tableta y una cámara de video.

También fueron hallados documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, material migratorio, libretas con información, emblemas, banderas, escudos, una toga con insignias del Gobierno estadounidense y un uniforme falso de la agencia HSI.

La Fiscalía imputó cargos por delitos como violación de datos personales, falsedad personal agravada por uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que este caso evidencia cómo las redes criminales están incorporando nuevas tecnologías para perfeccionar modalidades de engaño y ampliar su alcance internacional.