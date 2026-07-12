Capturan a hombre acusado de abusar sexualmente de sus sobrinas en Antioquia

Un hombre de 29 años fue capturado en Medellín por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de sus dos sobrinas, quienes tenían 9 y 10 años al momento de los hechos.

La detención se produjo en el barrio La Candelaria, como resultado de una investigación adelantada durante seis meses por las autoridades, luego de que la madre de las menores denunciara el caso.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en 2025, cuando el hombre quedaba al cuidado de las niñas mientras su madre trabajaba, el señalado al parecer, habría aprovechado ese vínculo de confianza para cometer los presuntos abusos contra las menores.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que la investigación permitió reunir las pruebas necesarias para solicitar la captura del procesado, quien ahora deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.