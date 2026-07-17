Incendios forestales en Nariño dejan más de 1.200 hectáreas afectadas

La temporada de menos lluvias y las altas temperaturas mantienen en alerta a Nariño, donde voraces incendios forestales han afectado cultivos, fuentes hídricas y extensas zonas de cobertura vegetal.

De acuerdo con lo informado por La FM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo registró que más de 1.200 hectáreas han sido consumidas por el fuego durante los últimos días en este departamento. Entre los municipios afectados se encuentran La Unión, San Bernardo, Córdoba, Potosí, Chachagüí, El Rosario, Cumbitara y Policarpa.

Las emergencias también han provocado daños en cultivos de café y otras áreas productivas, lo que aumenta la preocupación de las comunidades campesinas por las posibles pérdidas económicas y ambientales.

Incendio amenaza fuentes de agua

Una de las situaciones más complejas se presenta entre Policarpa y Cumbitara, específicamente en el sector de Soto Mayor y la vereda Loma de Arroz. En esta zona, un incendio activo ha afectado cerca de 400 hectáreas y amenaza fuentes hídricas que abastecen a las poblaciones cercanas.

En la atención participan bomberos voluntarios, miembros del Ejército Nacional, autoridades municipales y habitantes de las comunidades campesinas. También se han coordinado operaciones con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía para llegar a sectores donde el ingreso por tierra resulta limitado.

Las autoridades hicieron un llamado a evitar fogatas, quemas agrícolas y cualquier actividad que pueda provocar nuevos incendios. También recomendaron reportar inmediatamente columnas de humo o comportamientos que puedan poner en riesgo las zonas rurales.

Otras emergencias en Colombia

La situación también preocupa en otras regiones del país. En el Parque Isla Salamanca, un incendio ha afectado cerca de 30 hectáreas y ha provocado humo y caída de ceniza en sectores de Barranquilla. Además, 33 municipios del Tolima permanecen en alerta roja, mientras Huila, Risaralda y Valle del Cauca mantienen activos sus planes de prevención y respuesta ante nuevos incendios forestales.