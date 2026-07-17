Francia vs. Inglaterra: ¿a qué hora se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA se acerca a su cierre definitivo, y antes de la gran final entre España y Argentina, las selecciones de Francia e Inglaterra medirán fuerzas en un duelo imperdible para quedarse con el tercer escalón del podio internacional.

El compromiso por la medalla de bronce se disputará este sábado 18 de julio de 2026.

Horario del partido

El pitazo inicial del encuentro está programado para las 4:00 p.m. hora de Colombia.

¿Dónde se jugará el compromiso?

El escenario encargado de albergar este partido definitivo será el Estadio Miami (Hard Rock Stadium) en Florida, Estados Unidos. Con una capacidad imponente y un ambiente ideal para los espectáculos deportivos de primer nivel, las tribunas prometen estar teñidas con las parcialidades de 'Les Bleus' y de los 'Three Lions' que hicieron el viaje al continente americano.

Actualidad de los equipos

El ánimo en el bando francés ha estado golpeado tras la derrota por 2-0 sufrida contra España en Dallas. De acuerdo con reportes de medios internacionales, la plantilla dirigida por Didier Deschamps sintió profundamente quedarse fuera de la gran final, por lo que el estratega podría implementar variantes en el once estelar para dar frescura al equipo. Por otro lado, la escuadra británica comandada por Thomas Tuchel también quiere cerrar su participación en el podio tras su tropiezo en la semifinal ante Argentina.

Un atractivo extra será la disputa individual: Kylian Mbappé buscará seguir sumando dianas a su registro para asegurar la prestigiosa Bota de Oro de este certamen mundialista.