¿Quién es Benjamín Ortiz, el jurista tolimense que asume la presidencia del CNE?

El magistrado Benjamín Ortiz Torres fue elegido como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, luego de que Cristian Quiroz renunciara a la dirección de la corporación. El abogado estará al frente del organismo durante el tramo final del periodo de los actuales magistrados, que concluye a finales de agosto de 2026.

Del campo tolimense al tribunal electoral

Ortiz nació en Ibagué y creció en la vereda Santa Teresa, donde desde niño ayudó a su familia en actividades agrícolas. Según ha relatado, trabajó en la recolección de café y en otras labores del campo antes de construir una extensa carrera dentro del sector público y la organización electoral.

Es abogado de la Universidad La Gran Colombia, magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre y especialista en Derecho Electoral y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. También cuenta con experiencia en asuntos constitucionales y ha ejercido como docente de pregrado, posgrado y maestría durante más de 20 años.

Una carrera ligada a la organización electoral

Antes de convertirse en magistrado, Ortiz fue secretario general del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También trabajó en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Contraloría Distrital de Bogotá.

En 2022 fue elegido por el Congreso como magistrado del CNE con el respaldo del Partido Liberal. Desde ese cargo ha participado en decisiones de alto impacto político y electoral. Entre ellas se encuentra la ponencia que propuso sancionar a los responsables financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por la presunta vulneración de los topes y el ingreso de recursos de fuentes prohibidas.

La renuncia de Cristian Quiroz

El cambio en la presidencia se produjo después de que Cristian Quiroz presentara su renuncia ante la Sala Plena del CNE, tras haber dirigido la corporación durante los procesos electorales de 2026. Quiroz deja la presidencia, pero continúa como magistrado hasta la finalización de su periodo.

Benjamín Ortiz asumirá ahora la representación institucional del organismo y la dirección de las sesiones de la Sala Plena. Su llegada ocurre en la recta final del actual CNE, con procesos pendientes y en medio de la transición hacia la elección de los magistrados que integrarán la corporación durante el siguiente periodo.