El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno nacional que eliminaba la prima especial de cerca de 18 millones de pesos que reciben los congresistas. La decisión significa que, por ahora, ese beneficio continuará vigente mientras la alta corte resuelve de fondo las demandas presentadas contra la norma.

El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, buscaba eliminar este componente salarial a partir del 20 de julio de 2026, con el argumento de generar un ahorro cercano a $62.000 millones al año para las finanzas del Estado.

Sin embargo, la medida fue demandada mediante una acción de nulidad. Los demandantes aseguraron que el Gobierno no tenía competencia para modificar ese componente del salario y advirtieron que la decisión también podría afectar a otros altos funcionarios del Estado cuyos ingresos están ligados al régimen salarial de los congresistas.