El Ministerio de Salud anunció la incorporación de 71 nuevos usos de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, una medida que busca ampliar las opciones terapéuticas y facilitar el acceso de niños, niñas y adolescentes a tratamientos respaldados por evidencia científica.

La decisión fue tomada en conjunto con el Invima, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (ACHOP).

En términos sencillos, la medida permite que algunos medicamentos ya autorizados en Colombia puedan utilizarse para nuevos tratamientos contra el cáncer infantil, siempre que exista evidencia científica que demuestre que son seguros y efectivos.

Para agilizar el proceso, las autoridades revisaron los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y evaluaron otros tratamientos que requerían un análisis adicional. Con ello, se redujeron los tiempos de evaluación y se priorizaron los medicamentos considerados esenciales para los pacientes pediátricos.

Según el Ministerio de Salud, este avance amplía las alternativas de tratamiento y permitirá que más niños y adolescentes con cáncer accedan de manera oportuna a terapias que antes no estaban contempladas dentro del registro sanitario.

Los 71 nuevos usos ya fueron incorporados al listado oficial de UNIRS, que puede ser consultado a través de los canales del Ministerio de Salud.