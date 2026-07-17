Actualmente, las toallas higiénicas aparecen en el listado de productos que el sistema de salud no puede pagar con recursos públicos. Es decir, cada mujer debe adquirirlas por su cuenta.

La demanda busca eliminar esa restricción para que, cuando exista una necesidad médica o una situación de vulnerabilidad económica, las toallas higiénicas puedan ser cubiertas por el sistema de salud.

Uno de los puntos que más ha generado confusión es que la propuesta no busca repartir toallas higiénicas de manera gratuita a todas las mujeres del país.

Lo que se pretende es que el sistema de salud tenga la posibilidad de financiarlas en casos específicos, por ejemplo, cuando una paciente no pueda costearlas y esa situación represente un riesgo para su salud o su bienestar.

Por ahora, el Consejo de Estado solo admitió la demanda, lo que significa que decidió estudiarla. Esto no implica que la medida ya esté vigente.

Ahora el Ministerio de Salud tendrá 30 días para responder a la demanda y presentar sus argumentos. Después, el alto tribunal analizará las pruebas y decidirá si mantiene las toallas higiénicas dentro de la lista de exclusiones o si ordena retirarlas.