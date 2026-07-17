Bajo el lema "Renace el diseño que lo comenzó todo", Millonarios presentó una camiseta homenaje que es pura nostalgia y orgullo para la hinchada albiazul. La nueva prenda deja atrás el azul para vestirse de un elegante blanco crema, el mismo color que usó el equipo en 1946 cuando Alfonso Senior fundó las bases de su grandeza. Es un viaje directo al nacimiento de un amor que hoy cumple ocho décadas.

Esta edición especial está repleta de detalles que enamoran a primera vista y la convierten en una verdadera obra de arte para coleccionistas. En la manga destaca la bandera de Bogotá, un tributo a la capital que nos vio nacer y crecer. En la espalda, el escudo retro conmemorativo "1946–2026" inmortaliza la memoria del club, mientras que el escudo monocromático en el pecho y el icónico Trifolio clásico de Adidas le dan un toque de elegancia insuperable.

Estreno en El Campín y fechas clave

La espera para ver este diseño en la cancha será muy corta. El debut de esta joya será este mismo sábado 18 de julio en la esperada Noche Embajadora. Los actos de presentación de la plantilla arrancarán a las 4:00 p. m., y el plato fuerte será el amistoso internacional contra Colo-Colo de Chile a las 6:00 p.m. en el Nemesio Camacho El Campín.

Si quiere asegurar su camiseta, tenga en cuenta el calendario de lanzamientos: la preventa digital inicia la próxima semana en las webs de Adidas y del club, mientras que la venta oficial en tiendas será el 10 de agosto.

El precio está por confirmarse, pero la promesa es clara: ¡una pieza obligatoria para todo el que lleve al embajador en el corazón!