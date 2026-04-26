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Ciclismo

Nairo firma un paso importante en su "último baile" tras conquistar la Vuelta a Asturias

Dom, 26/04/2026 - 08:02
El colombiano defendió el liderato en la general tras la disputa de la última etapa en suelo español.
Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias.
Créditos:
Facebook Movistar Team.

El colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar Team, ganó este domingo su tercera Vuelta a Asturias, tras disputarse la cuarta y última etapa de la 68ª edición, de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo, en la que se impuso el mexicano Edgar Cadenas (Storck).

Quintana, de 36 años y que ha anunciado que se retirará al final de temporada, fraguó la victoria de la ronda asturiana al ganar el pasado viernes la segunda etapa, de 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena, en la que aventajó en medio minuto a su principal rival, el español Adrià Pericas, del UAE.

En la fase final de la carrera, en la subida al alto de San Esteban de las Cruces, de segunda categoría, Quintana respondió a los ataques de Pericas, que en un esprint final entró en meta en segunda posición, con el escalador colombiano cuarto en la etapa.

El mexicano Edgar Cadena, que en la jornada de ayer se alzó con la tercera etapa, logró repetir la victoria este domingo, tras una escapada en solitario en la subida al último puerto a 10 kilómetros de la llegada en la calle Uría, de Oviedo. 

Nairo Quintana
Vuelta a Asturias
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