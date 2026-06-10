El papa León XIV protagonizó este miércoles uno de los actos más simbólicos para la Iglesia católica y para la ciudad de Barcelona al bendecir la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Familia, considerada la más alta del templo y una de las estructuras religiosas más emblemáticas del mundo.

La ceremonia tuvo lugar en una fecha cargada de significado: el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto catalán responsable de la obra, a quien el pontífice calificó como el “arquitecto de Dios”.

Acompañado por los reyes de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, León XIV bendijo la torre utilizando agua bendita y elevó la mirada hacia la cruz que corona la estructura, iluminada por primera vez ante miles de fieles reunidos en el exterior del templo.

León XIV recordó a Antoni Gaudí

Durante su intervención, el papa destacó el legado espiritual y arquitectónico de Antoni Gaudí, cuya obra continúa siendo uno de los mayores símbolos de la fe cristiana y de la identidad cultural de Barcelona.

"Inauguramos esta torre en el centenario de la muerte del benefactor Antoni Gaudí, arquitecto de Dios", expresó el pontífice ante los asistentes.

León XIV también tuvo palabras de reconocimiento para las personas que han participado durante décadas en la construcción de la basílica. "Recordamos a todos los que han trabajado en la construcción de esta casa de oración en la que encontrar paz y consuelo", señaló.

La Torre de Jesús ya es una realidad

La Torre de Jesús representa uno de los hitos más importantes en la construcción de la Sagrada Familia.

Se trata de la torre central del templo y la más alta de todo el complejo arquitectónico diseñado por Gaudí. Su culminación marca el cierre de una de las etapas más ambiciosas de una obra que comenzó hace más de un siglo.

La estructura está coronada por una enorme cruz de cuatro brazos con geometría de doble giro y revestimiento de vidrio.

Antes de su instalación, la cruz fue sometida a pruebas extremas para garantizar su resistencia frente a fenómenos naturales, incluidas descargas eléctricas similares a tormentas y vientos superiores a los 150 kilómetros por hora.

Un espectáculo de luz y música en la Sagrada Familia

Tras la bendición papal, la celebración continuó con un espectáculo visual y musical que emocionó a los miles de asistentes.

El coro de niños interpretó varias piezas mientras portaba lámparas encendidas. De manera gradual, comenzaron a iluminarse distintos sectores de la fachada del Nacimiento y otras áreas de la basílica, creando una imagen que cautivó a los presentes.

La iluminación de la cruz de la Torre de Jesús fue uno de los momentos más esperados de la jornada.

¿Qué falta para terminar la Sagrada Familia?

Aunque la culminación de la Torre de Jesús representa un avance histórico, la construcción de la Sagrada Familia aún no ha concluido.

Actualmente, la basílica cuenta con 19 torres: doce dedicadas a los apóstoles, cuatro a los evangelistas, una a la Virgen María y la Torre de Jesús.

Sin embargo, todavía quedan pendientes varias obras, entre ellas partes del interior del templo, la instalación de un ascensor que permitirá acceder hasta la cruz y la construcción de la fachada de la Gloria, considerada la entrada principal del complejo.

Los responsables del proyecto estiman que esta última gran etapa podría prolongarse durante una década más antes de que la obra concebida por Antoni Gaudí quede completamente finalizada.

*Con información de EFE