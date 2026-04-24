Luto en el ciclismo colombiano. El equipo de ciclismo Nu Colombia, a través de un comunicado, informó con gran tristeza el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz. El deceso ocurrió en las últimas horas en Europa, como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente que sufrió el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.

Tras la caída, Cristian recibió atención inicial en un centro médico por una herida en la rodilla izquierda. Una vez que el equipo llegó a Oviedo, España, el corredor fue valorado nuevamente en una clínica. Allí, el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió atención especializada. Lamentablemente, en las últimas horas su evolución clínica se complicó y, pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes.

Un talento que será recordado

A los 30 años de edad, Cristian Camilo Muñoz, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, dejó un vacío en el pelotón. Formaba parte de la escuadra Nu Colombia en la categoría Continental desde el año 2024, equipo con el que obtuvo victorias en etapas de diversas carreras, incluyendo la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, se consagró campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas. Quienes compartieron con él lo recuerdan como una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y poseedor de un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban.

En señal de duelo y respeto por su memoria, el equipo de ciclismo Nu Colombia anunció su retiro de la Vuelta a Asturias. El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y la entidad Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, extendiendo sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano.