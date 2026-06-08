Cruce entre Cepeda y De la Espriella tras denuncia de posible autoatentado

El senador Iván Cepeda difundió un comunicado a través de su cuenta de X en el que advirtió sobre información que, según indicó, pondrá en conocimiento de las autoridades competentes en relación con la contienda electoral en Colombia.

En su mensaje, Cepeda señaló haber recibido reportes de distintas fuentes según los cuales en la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella se estaría considerando la posibilidad de un supuesto “autoatentado controlado”, con el objetivo de incidir en los resultados de la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

“Ante esta circunstancia, anunció que pondrá en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso”, escribió el candidato.

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