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Cruce entre Cepeda y De la Espriella tras denuncia de posible autoatentado

Lun, 08/06/2026 - 12:30
El candidato de la izquierda publicó la denuncia en su cuenta de X. De la Espriella rechazó las acusaciones.
Iván Cepeda
Créditos:
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El senador Iván Cepeda difundió un comunicado a través de su cuenta de X en el que advirtió sobre información que, según indicó, pondrá en conocimiento de las autoridades competentes en relación con la contienda electoral en Colombia.

En su mensaje, Cepeda señaló haber recibido reportes de distintas fuentes según los cuales en la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella se estaría considerando la posibilidad de un supuesto “autoatentado controlado”, con el objetivo de incidir en los resultados de la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

“Ante esta circunstancia, anunció que pondrá en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso”, escribió el candidato.

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Respuesta de De la Espriella

Tras conocerse la denuncia, De la Espriella respondió a la media hora en la misma red social, rechazando los señalamientos y cuestionando la actitud del congresista. El candidato calificó las afirmaciones como un intento de desviar la atención del debate electoral: “Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control. Cada día se hace más evidente”.

Asimismo, afirmó que su campaña también ha recibido información similar, aunque aclaró que no ha querido especular ni convertir rumores en acusaciones, al considerar que la seguridad es un asunto serio y sensible, especialmente en el contexto de la violencia política en el país.

De la Espriella también hizo referencia al homenaje reciente al fallecido dirigente Miguel Uribe Turbay, señalando que estos hechos deberían invitar a la responsabilidad en el manejo de este tipo de acusaciones.

Finalmente, el candidato cuestionó directamente a Cepeda sobre la denuncia y sugirió que podría tratarse de una estrategia política para generar confusión en el escenario electoral. Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos adicionales de las autoridades sobre estas afirmaciones.

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