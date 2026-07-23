El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió su tercera convocatoria de formación virtual del año, con miles de cupos gratuitos en programas técnicos, tecnológicos y cursos cortos. La oferta busca facilitar el acceso a la educación para quienes desean fortalecer su perfil laboral sin tener que desplazarse a un centro de formación.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos y residentes mayores de 14 años. Para participar, los aspirantes únicamente necesitan conexión a internet, revisar los requisitos del programa de su interés y completar el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas.

Uno de los principales beneficios de esta modalidad es la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar y organizar el proceso de aprendizaje de acuerdo con la disponibilidad de cada estudiante. Esto permite que jóvenes, trabajadores y personas que buscan nuevas oportunidades puedan capacitarse sin asumir costos de matrícula.

La oferta incluye programas de formación técnica, tecnológica y cursos de corta duración. Al finalizar y cumplir con los requisitos académicos, los participantes recibirán una certificación del SENA, documento que puede fortalecer su hoja de vida y ampliar sus posibilidades de acceder a nuevas oportunidades laborales.

¿Cómo inscribirse?

El proceso se realiza completamente en línea a través de Sofía Plus. Los interesados deben crear una cuenta o ingresar con sus datos, consultar la oferta disponible, seleccionar el programa, verificar las condiciones de ingreso y completar la inscripción con la documentación solicitada.

Las inscripciones estarán habilitadas por tiempo limitado, por lo que se recomienda consultar el cronograma oficial y realizar el proceso con anticipación. La información sobre fechas, programas y requisitos puede revisarse en www.senasofiaplus.edu.co.

Quienes necesiten orientación adicional pueden consultar la página oficial del SENA, la sección de preguntas frecuentes de Sofía Plus o comunicarse con las líneas de atención de la entidad.