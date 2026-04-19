Denunciar la pérdida o el hurto de un celular en Bogotá es un proceso clave para proteger la información personal y evitar posibles fraudes. Lo primero que deben hacer los ciudadanos es reportar el hecho ante su operador móvil para bloquear de inmediato el equipo y prevenir el acceso a datos sensibles.
Este paso permite evitar que terceros accedan a contactos, fotografías, aplicaciones o incluso a servicios financieros vinculados al dispositivo. Además, es fundamental tener registrado el IMEI, el número único de identificación del celular, ya que facilita su rastreo en caso de recuperación por parte de las autoridades.
En situaciones de hurto, además del bloqueo con el operador, es necesario presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes. Este trámite puede realizarse de manera presencial en una estación de Policía o de forma virtual a través de la plataforma ‘A denunciar’.
Paso a paso para hacer la denuncia
- Da aceptar a los ‘Términos y condiciones’ sobre el uso de la herramienta.
2. Ingrese y va a encontrar nueve botones que especifican los diferentes tipos de denuncias. Seleccione el botón que dice "HURTO".
3. Va a encontrar 12 botones: Haga click en el que dice "Hurto de celular".
4. Ingresa y llena el formulario con sus datos personales, datos de contacto y ubicación. En esta imagen de la aplicación 'A denunciar' puede ver las advertencias a tener en cuenta antes de seguir con el proceso:
5. Descripción detallada sobre cómo sucedió el hurto: En esta imagen encuentra la primera parte del formulario que debe llenar con la descripción detallada de los hechos (qué pasó, dónde y cuándo):
6. Guarde el número de radicado.
Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar este tipo de hechos, ya que contribuye a la investigación de delitos y a la recuperación de equipos. Asimismo, ante cualquier situación de emergencia o hecho delictivo, está disponible la Línea 123 en Bogotá.