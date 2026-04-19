Denunciar la pérdida o el hurto de un celular en Bogotá es un proceso clave para proteger la información personal y evitar posibles fraudes. Lo primero que deben hacer los ciudadanos es reportar el hecho ante su operador móvil para bloquear de inmediato el equipo y prevenir el acceso a datos sensibles.

Este paso permite evitar que terceros accedan a contactos, fotografías, aplicaciones o incluso a servicios financieros vinculados al dispositivo. Además, es fundamental tener registrado el IMEI, el número único de identificación del celular, ya que facilita su rastreo en caso de recuperación por parte de las autoridades.

En situaciones de hurto, además del bloqueo con el operador, es necesario presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes. Este trámite puede realizarse de manera presencial en una estación de Policía o de forma virtual a través de la plataforma ‘A denunciar’.

Paso a paso para hacer la denuncia