El mapa que le dice en tiempo real dónde está lloviendo en Bogotá

Bogotá cuenta con un mapa de lluvias en tiempo real que permite revisar en qué zonas está lloviendo y dónde hay probabilidad de precipitaciones. La herramienta es administrada por el IDIGER y también sirve para monitorear riesgos por inundaciones o deslizamientos.

Un mapa para saber dónde está lloviendo

Salir en Bogotá sin revisar el clima puede ser una apuesta. En una misma tarde, una localidad puede tener cielo despejado mientras otra registra lluvias fuertes. Para ese tipo de situaciones, el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) permite consultar en tiempo real el comportamiento de las lluvias en la ciudad.

La plataforma es administrada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y reúne información sobre precipitaciones, temperatura, viento, humedad y niveles de cauces. Su función no es solo mostrar si está lloviendo, sino ayudar a identificar zonas donde las condiciones del clima pueden aumentar riesgos.

El mapa puede ser consultado por cualquier ciudadano antes de salir de casa, tomar una ruta larga o asistir a una actividad al aire libre. También resulta útil para quienes se movilizan en bicicleta, moto o transporte público, especialmente en días de lluvias intermitentes.

Cómo leer los colores del sistema

Al ingresar al mapa interactivo, el usuario puede seleccionar la opción de lluvia. Allí aparecen marcadores que indican el acumulado de precipitaciones en distintos puntos de Bogotá.

El color gris indica ausencia de lluvia. El azul muestra acumulados bajos, entre 0 y 10 milímetros. El verde corresponde a acumulados moderados, entre 10,1 y 30 milímetros. El naranja señala acumulados altos, entre 30,1 y 50 milímetros. El morado identifica registros superiores a los 50 milímetros.

Estos datos permiten tener una lectura rápida del estado del clima por sectores. No reemplazan una alerta de emergencia, pero sí ofrecen una referencia útil para anticipar desplazamientos o tomar precauciones durante el día.

Qué hay detrás de la medición

El sistema usa información de un radar meteorológico, estaciones de monitoreo y otros instrumentos técnicos que permiten seguir el comportamiento de la atmósfera y de las lluvias sobre la ciudad. A diferencia de una estación fija, el radar ofrece una visión más amplia de las precipitaciones.

La herramienta también permite revisar información relacionada con ríos, quebradas y cauces, un punto clave durante temporadas de lluvia. En Bogotá, los aguaceros fuertes pueden generar encharcamientos, afectaciones viales o emergencias en zonas con riesgo de movimientos en masa.

En caso de una emergencia por lluvia, inundación o deslizamiento, el canal de reporte sigue siendo la Línea 123. El mapa sirve para informarse y tomar decisiones, pero cualquier afectación debe ser reportada por los canales oficiales de emergencia.

La recomendación práctica es consultarlo antes de trayectos largos o cuando el pronóstico indique lluvias en la ciudad. En una capital donde el clima cambia por sectores, revisar el mapa puede evitar salir sin información básica sobre lo que está pasando en la vía.