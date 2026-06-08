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A prisión preventiva presunto agresor sexual de sus propias hijas

Lun, 08/06/2026 - 17:46
El sujeto habría abusado de las menores durante seis años.
Abusador
Créditos:
Secretaría de Seguridad

Un juez de control de garantías envió a prisión preventiva a un hombre señalado como el presunto responsable de agredir sexual y físicamente a sus dos hijas menores de edad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el implicado aprovechaba los momentos en que la madre de las niñas salía a trabajar para cometer los delitos.

El 'modus operandi' y las amenazas

La investigación de la Fiscalía reveló que el procesado retiraba a las menores de sus centros educativos y, presuntamente, les suministraba medicamentos con el fin de dormirlas para luego agredirlas sexualmente. Estos vejámenes se habrían cometido de manera sistemática, aproximadamente día de por medio.

Asimismo, se conoció que el hombre intimidaba a las víctimas con maltrato físico y amenazas de muerte para evitar que delataran la situación. Debido al trauma acumulado, las menores comenzaron a presentar conductas de alto riesgo y alteraciones graves en su comportamiento; incluso, una de ellas intentó atentar contra su propia vida.

 

Denuncia y captura

El caso salió a la luz pública luego de que una de las niñas lograra confesarle lo sucedido a una tía. Ante la gravedad del relato, de inmediato se activó el 'Código Blanco', un protocolo institucional y de atención médica de urgencia para brindarles el soporte necesario.

Al verificar los antecedentes del capturado, las autoridades hallaron que ya registraba anotaciones judiciales previas por el delito de violencia intrafamiliar. Tras las audiencias concentradas, el juez determinó que el sujeto deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

Canales de atención y denuncia

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la comunidad para reportar de manera inmediata cualquier sospecha o vulneración a los derechos de la niñez y la adolescencia. Están habilitadas las siguientes líneas de atención: 123, ICBF 141 y la Línea de orientación a mujeres víctimas de violencia: 155.

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