A prisión preventiva presunto agresor sexual de sus propias hijas

Un juez de control de garantías envió a prisión preventiva a un hombre señalado como el presunto responsable de agredir sexual y físicamente a sus dos hijas menores de edad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el implicado aprovechaba los momentos en que la madre de las niñas salía a trabajar para cometer los delitos.

El 'modus operandi' y las amenazas

La investigación de la Fiscalía reveló que el procesado retiraba a las menores de sus centros educativos y, presuntamente, les suministraba medicamentos con el fin de dormirlas para luego agredirlas sexualmente. Estos vejámenes se habrían cometido de manera sistemática, aproximadamente día de por medio.

Asimismo, se conoció que el hombre intimidaba a las víctimas con maltrato físico y amenazas de muerte para evitar que delataran la situación. Debido al trauma acumulado, las menores comenzaron a presentar conductas de alto riesgo y alteraciones graves en su comportamiento; incluso, una de ellas intentó atentar contra su propia vida.