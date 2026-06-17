Adriana Lucía es víctima de fake news, “que Dios me ayude”

Adriana Lucía volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez por una polémica relacionada con una información falsa que circuló en medio del ambiente político que vive Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Lea también: Sebastián Martínez finalmente regresa a Rosario Tijeras

La artista cordobesa salió al paso de una publicación que le atribuía una supuesta declaración sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según el mensaje viral, la intérprete habría asegurado que dejaría de realizar conciertos en Colombia si el abogado y precandidato llegaba a la Presidencia de la República.

Sin embargo, Adriana Lucía negó categóricamente haber realizado dicha afirmación y utilizó sus redes sociales para aclarar la situación.

Adriana Lucía rechaza frase que se hizo viral

A través de su cuenta en X, la cantante manifestó que nunca ha expresado una opinión de ese tipo y cuestionó el origen de la información que comenzó a difundirse en plataformas digitales.

En su mensaje, la artista también aclaró que no reside en Estados Unidos, uno de los elementos que acompañaban la versión falsa que circuló en internet.