Adriana Lucía es víctima de fake news, “que Dios me ayude”

Adriana Lucía volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez por una polémica relacionada con una información falsa que circuló en medio del ambiente político que vive Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales.
La artista cordobesa salió al paso de una publicación que le atribuía una supuesta declaración sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según el mensaje viral, la intérprete habría asegurado que dejaría de realizar conciertos en Colombia si el abogado y precandidato llegaba a la Presidencia de la República.
Sin embargo, Adriana Lucía negó categóricamente haber realizado dicha afirmación y utilizó sus redes sociales para aclarar la situación.
Adriana Lucía rechaza frase que se hizo viral
A través de su cuenta en X, la cantante manifestó que nunca ha expresado una opinión de ese tipo y cuestionó el origen de la información que comenzó a difundirse en plataformas digitales.
En su mensaje, la artista también aclaró que no reside en Estados Unidos, uno de los elementos que acompañaban la versión falsa que circuló en internet.
La reacción de Adriana Lucía generó numerosas respuestas entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la facilidad con la que una información sin verificar puede alcanzar gran difusión en escenarios de alta polarización política.
La cantante asegura que su familia ha sido víctima de desinformación
Uno de los aspectos que más llamó la atención de su pronunciamiento fue la referencia a experiencias previas relacionadas con ataques y contenidos falsos.
La artista aseguró que tanto ella como sus hijos han sido afectados por este tipo de situaciones, sugiriendo que detrás de estas publicaciones existirían acciones organizadas con el objetivo de afectar su imagen pública.
Aunque no entregó detalles específicos sobre episodios anteriores, sus declaraciones reabrieron la discusión sobre el impacto que tienen las campañas de desinformación en figuras reconocidas del entretenimiento nacional.