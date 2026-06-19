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Jessi Uribe y otros cantantes se suman a campaña de Abelardo de la Espriella

Vie, 19/06/2026 - 08:35
En redes se viralizaron imágenes que demuestran cómo varios cantantes de música popular apoyan la candidatura de Abelardo de la Espriella.
Jessi Uribe Abelardo de la Espriella
Créditos:
Elaborada con IA

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Jessi Uribe entró en la conversación política tras hacer público su respaldo a Abelardo de la Espriella, candidato que disputa la Presidencia este domingo 21 de junio.

El pronunciamiento del cantante bumangués se conoció a través de una videollamada en la que expresó su confianza en el aspirante y dejó claro que su apoyo también se extendería a su entorno familiar.

Jessi Uribe respaldó a Abelardo de la Espriella

Durante la conversación, Jessi Uribe manifestó su respaldo de manera directa y aseguró que ve al candidato con posibilidades de ganar la contienda electoral.

“Con toda que usted ya ganó”, le dijo el intérprete de música popular a De la Espriella. Además, agregó que “no va a perder” en la jornada electoral.

El artista también afirmó que su familia votará por el candidato, un comentario que se suma a los apoyos públicos que el aspirante ha recibido en la recta final de la campaña.

La música popular entra en la conversación electoral

El respaldo de Jessi Uribe no es un hecho aislado. En los últimos días, Abelardo de la Espriella ha tenido acercamientos con varios exponentes de la música popular colombiana, un género que mantiene una fuerte conexión con audiencias masivas dentro y fuera del país.

Entre los artistas mencionados en estos espacios están Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñones, Alan Ramírez, Francy, Juan Pablo Navarrete y Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantante Yeison Jiménez.

Durante esos encuentros, De la Espriella ha insistido en que su eventual gobierno buscaría fortalecer el sector cultural y musical. Según afirmó, “en mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen”.

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Jessi Uribe
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