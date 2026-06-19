Jessi Uribe y otros cantantes se suman a campaña de Abelardo de la Espriella

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Jessi Uribe entró en la conversación política tras hacer público su respaldo a Abelardo de la Espriella, candidato que disputa la Presidencia este domingo 21 de junio.

El pronunciamiento del cantante bumangués se conoció a través de una videollamada en la que expresó su confianza en el aspirante y dejó claro que su apoyo también se extendería a su entorno familiar.

Jessi Uribe respaldó a Abelardo de la Espriella

Durante la conversación, Jessi Uribe manifestó su respaldo de manera directa y aseguró que ve al candidato con posibilidades de ganar la contienda electoral.

“Con toda que usted ya ganó”, le dijo el intérprete de música popular a De la Espriella. Además, agregó que “no va a perder” en la jornada electoral.