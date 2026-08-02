Nueve de los doce delitos de alto impacto analizados en Bogotá disminuyeron durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, la violencia intrafamiliar aumentó 26,1 %, las lesiones personales crecieron 20,3 % y el hurto a residencias subió 6,4 %.

Las cifras hacen parte del sexto boletín de seguridad de Bogotá Cómo Vamos, publicado este 31 de julio con base en los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, conocido como SIEDCO. El documento compara los casos reportados entre enero y junio de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Disminuyeron los homicidios y varias modalidades de hurto

Entre las principales reducciones se encuentra el hurto a personas, que pasó de 64.972 a 55.923 casos, una caída del 13,9 %. El hurto a establecimientos comerciales disminuyó 16,5 %, al pasar de 4.795 a 4.005 registros, mientras que los delitos sexuales bajaron 19,1 %, de 4.676 a 3.782.

Los homicidios también disminuyeron. Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 545 casos, frente a los 588 del mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 7,3 %. Pese a la caída, el boletín señala que esta sigue siendo la tercera cifra más alta para un primer semestre desde 2019, únicamente por debajo de las registradas en 2021 y 2025.

La reducción se concentró en los homicidios cometidos con armas de fuego, que pasaron de 385 a 294 casos, un 23,6 % menos. En contraste, los hechos con armas blancas o cortopunzantes aumentaron 37,9 %, al subir de 153 a 211. Los homicidios de adolescentes también crecieron, de 11 a 14 casos.

Bogotá Cómo Vamos resumió el balance señalando que, mientras la ciudad presenta reducciones en delitos cometidos principalmente en el espacio público, “persisten e incluso se intensifican las violencias asociadas a la convivencia”.

Violencia intrafamiliar creció en 17 localidades

La mayor variación se presentó en la violencia intrafamiliar, que pasó de 21.247 casos en el primer semestre de 2025 a 26.789 en 2026. Además del incremento del 26,1 %, se trata de la cifra más alta para este periodo dentro de la serie comprendida entre 2022 y 2026.

El aumento se registró en todos los grupos de edad. Entre los niños de cero a 11 años, los casos pasaron de 2.762 a 3.854, un crecimiento del 39,5 %. Los adultos concentraron el 63,3 % de los registros y las mujeres representaron el 71,3 % de las víctimas.

El deterioro se extendió a 17 de las 20 localidades. Los mayores aumentos absolutos se presentaron en Bosa, con 1.242 casos adicionales; Kennedy, con 801, y San Cristóbal, con 760. Solo Teusaquillo, Tunjuelito y La Candelaria registraron disminuciones.

Las lesiones personales, por su parte, aumentaron de 9.075 a 10.918 casos. El crecimiento fue del 33,7 % entre los adolescentes, mientras que los hechos cometidos con armas blancas pasaron de 262 a 360.

El informe advierte que las disminuciones deben leerse con cautela porque, salvo en el caso del homicidio, los registros dependen en buena medida de la denuncia. Según el documento, “una disminución en los casos reportados puede reflejar tanto una reducción real del delito como una menor disposición a denunciar”.

Bogotá Cómo Vamos recomendó fortalecer la coordinación entre las entidades de Seguridad, Salud, Educación, Integración Social y Mujer, las comisarías de familia, la Fiscalía y el ICBF. También planteó priorizar las intervenciones en Bosa, Kennedy y San Cristóbal, así como hacer seguimiento a los tiempos de atención, la reincidencia y el cumplimiento de las medidas de protección.