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Lotería de Bogotá: consulte el resultado del sorteo del jueves 23 de julio

Consulte los resultados del sorteo 2856 de la Lotería de Bogotá para este 23 de julio de 2026.
Lotería de Bogotá: consulte el resultado del sorteo del jueves 23 de julio
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La Lotería de Bogotá, referente histórico de los juegos de azar en Colombia, cumplió una vez más con su cita semanal bajo la supervisión de las autoridades competentes. 

El proceso de selección de los números se realiza los jueves a partir de las 10:30 p. m., aunque el cronograma solo se ve alterado cuando la fecha coincide con un día festivo, caso en el cual la normativa vigente permite trasladar el sorteo a otro día de la misma semana para no interrumpir la distribución de premios.

Para participar en este formato tradicional, los jugadores adquieren fracciones o billetes completos de cuatro cifras más su respectiva serie. Los ganadores deben realizar el proceso de validación conforme a las disposiciones legales del Distrito Capital y la entidad oficial, asegurándose de consultar siempre los canales institucionales para confirmar la autenticidad de los resultados y los procedimientos de cobro establecidos para cada categoría del plan de premios.

En el sorteo ordinario celebrado este jueves 23 de julio de 2026, la suerte favoreció al número 9032 de la serie 082, cifra que corresponde al gran premio mayor multimillonario. Los participantes también pueden verificar sus billetes para identificar si resultaron beneficiados por los premios secos o las diversas aproximaciones, las cuales se liquidan dependiendo de si coinciden las cifras con o sin la serie asignada.

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