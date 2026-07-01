El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial 2026, por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La solicitud fue enviada en una carta fechada el 1 de julio de 2026, en la que Restrepo plantea la necesidad de iniciar la coordinación institucional para adelantar un empalme “ordenado, auditado, verificable, público, responsable y orientado a la estabilización del Estado”.

En el documento, dirigido a Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, el vicepresidente electo afirma que el país necesita una transición que permita conocer el estado real de las entidades públicas, identificar asuntos urgentes y preparar la asunción de responsabilidades constitucionales a partir del próximo 7 de agosto.

“Colombia ha hablado en las urnas. Lo ha hecho dentro de la Constitución, por la vía democrática y con la autoridad superior de la voluntad popular”, señala la comunicación.

Un empalme más allá de la entrega documental

Restrepo sostiene en la carta que el proceso de empalme presidencial no debe limitarse a una simple transferencia documental, sino que debe permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición.

Según el documento, ese proceso debe incluir información sobre la situación funcional de las entidades, sus capacidades disponibles, interdependencias críticas, procesos relevantes en ejecución, riesgos existentes, restricciones identificadas y asuntos que requieran atención especial o urgente.

“Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado que se entrega. Esa verdad no puede ser administrada como conveniencia, ocultada como cálculo, ni fragmentada como expediente”, dice la carta.

El vicepresidente electo también plantea que las sesiones del empalme deberán realizarse con medios adecuados de tecnología y quedar documentadas en actas. Además, indica que la información que no esté sometida a reserva legal deberá ponerse a disposición de la ciudadanía a través de plataformas digitales habilitadas para ese fin.

La metodología propuesta para el empalme

En la carta, Restrepo propone activar el equipo coordinador general designado por el Gobierno saliente, encabezado por Germán Ávila, actual ministro de Hacienda y Crédito Público, para que entre en contacto con el canal institucional permanente dirigido por el vicepresidente electo.

También solicita que cada ministerio, departamento administrativo, entidad adscrita o vinculada y demás entidades del orden nacional de la rama ejecutiva designen dos servidores públicos como enlaces institucionales.

Estos enlaces, según la carta, deberán facilitar la coordinación técnica, documental, operativa y las agendas de reuniones presenciales y virtuales del proceso.

La comunicación también plantea establecer mecanismos homogéneos para el alistamiento, entrega y trazabilidad de la información institucional, así como acordar cronogramas de reuniones, intercambios documentales y espacios técnicos con cada entidad.

Otro de los puntos incluidos es la necesidad de fijar criterios adecuados para el manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Asuntos urgentes de la transición

Restrepo señala que el nuevo gobierno considera necesario recibir información básica para instalar ordenadamente el proceso, incluyendo la identificación de responsables institucionales, canales oficiales de coordinación, información disponible y mecanismos preparados por el Gobierno para facilitar el empalme.

Después de esa fase, los equipos técnicos designados avanzarían en la comprensión institucional, el análisis técnico y los requerimientos específicos de información, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de cada entidad.

La carta advierte que será especialmente importante identificar, cualificar y cuantificar los asuntos institucionales que requieran atención especial o urgente, seguimiento o decisión temprana durante la transición y los primeros momentos del nuevo cuatrienio presidencial.

Según el documento, esto busca proteger capacidades estatales relevantes, preservar conocimiento institucional, asegurar el funcionamiento de las funciones esenciales del Estado y evitar afectaciones en los servicios que se prestan a los ciudadanos.

“El Estado no pertenece a los gobiernos. El Estado pertenece a los colombianos”, afirma Restrepo en la comunicación.

Acompañamiento de Procuraduría y Contraloría

En la carta, el vicepresidente electo también informa que invitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que acompañen el proceso desde sus funciones preventivas.

La solicitud plantea que los equipos inicien de manera inmediata la coordinación correspondiente y establezcan el mecanismo institucional que permita desarrollar el proceso durante las próximas semanas y hasta el 27 de julio de 2026.

A partir de esa fecha, según el documento, el equipo entrante se enfocaría en la consolidación y análisis integral de la información, la identificación de prioridades iniciales y la preparación de decisiones necesarias para el inicio del periodo constitucional, el 7 de agosto.

“El mandato recibido por el nuevo Gobierno no es un cheque en blanco ni una licencia de facción. Es una responsabilidad histórica”, señala la carta.

Restrepo concluye que Colombia merece una transición “a la altura de su historia, de sus instituciones y de la decisión soberana expresada por los colombianos en las urnas”.

La comunicación fue enviada con copia al procurador general de la Nación y al contralor general de la República.