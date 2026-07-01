Tribunal frena tutela contra De la Espriella por doble nacionalidad

El Tribunal Superior de Bogotá negó una acción de tutela que buscaba cuestionar la participación electoral y eventual posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, por cuenta de su doble nacionalidad estadounidense.

La tutela fue presentada por el ciudadano Gary Ernesto Martínez Gordón contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según el fallo divulgado por medios nacionales, el accionante alegaba una presunta vulneración de derechos relacionados con la participación política, el debido proceso electoral, la soberanía popular y la supremacía constitucional.

La Sala Quinta del Tribunal resolvió negar el amparo. De acuerdo con la defensa del presidente electo, encabezada por el abogado Germán Calderón España, la decisión concluyó que ni la Registraduría ni el CNE vulneraron derechos fundamentales al permitir la participación de De la Espriella en la contienda presidencial.

El punto central del fallo está en la interpretación de las inhabilidades constitucionales. El Tribunal habría considerado que la doble nacionalidad, por sí sola, no configura una causal de inelegibilidad para un colombiano por nacimiento. Esa lectura se apoya en el artículo 197 de la Constitución, que remite a causales del artículo 179, incluido el numeral sobre doble nacionalidad, pero con una excepción expresa para los colombianos de nacimiento.

La defensa también citó la línea de la Corte Constitucional, según la cual adquirir otra nacionalidad no implica perder los derechos políticos ni la posibilidad de ocupar cargos públicos, cuando se trata de colombianos por nacimiento.