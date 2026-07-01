La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, celebró la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de iniciar empalmes regionales con los gobernadores del país, una medida que, según dijo, abre la puerta a una relación más cercana, técnica y efectiva entre el Gobierno Nacional y las regiones.

La mandataria aseguró que esta decisión recoge una de las principales apuestas que los gobernadores han impulsado desde la Federación Nacional de Departamentos: consolidar una relación permanente entre la Nación y los territorios, basada en la coordinación institucional, la corresponsabilidad y la ejecución conjunta de proyectos estratégicos que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos.

Desde el inicio de sus administraciones, explicó Cortés Zambrano, los gobernadores han venido estructurando proyectos en infraestructura, salud, educación, seguridad, competitividad, conectividad, desarrollo rural, transición energética, empleo e innovación. Muchos de ellos, agregó, ya cuentan con estudios, estructuración técnica y procesos de planeación avanzados, pero no lograron el nivel de articulación necesario con el Gobierno saliente para convertirse en obras, inversiones y soluciones para las regiones.

“Quiero agradecer y aplaudir la decisión del presidente electo de iniciar estos empalmes regionales porque reconoce algo fundamental: Colombia no se transforma únicamente desde el Gobierno Nacional; se transforma desde sus regiones. Los gobernadores iniciamos nuestro mandato hace poco más de dos años haciendo exactamente lo mismo: recorriendo el territorio, escuchando a la gente, identificando prioridades y estructurando soluciones. Por eso sabemos el enorme valor que tiene comenzar un gobierno escuchando primero a las regiones. Hemos construido proyectos estratégicos, consolidado equipos técnicos y desarrollado una agenda seria para impulsar el desarrollo de nuestros territorios. Hoy vemos, por fin, la oportunidad de poner todo ese trabajo al servicio de un propósito común: acelerar el desarrollo de Colombia mediante una verdadera articulación entre la Nación y las regiones. Las regiones ya hicieron la tarea. Presidente, estamos listas para trabajar”, afirmó Rafaela Cortés Zambrano.

La presidenta de la Federación indicó que los gobernadores pondrán a disposición del nuevo Gobierno la experiencia acumulada en los territorios, la capacidad técnica de sus administraciones y el trabajo desarrollado a través de Las Regiones Proponen, iniciativa que consolidó las principales apuestas estratégicas de los departamentos para fortalecer el crecimiento económico, cerrar brechas sociales, impulsar la competitividad y construir una agenda de desarrollo desde las regiones.

Asimismo, destacó que la Federación Nacional de Departamentos cuenta con una metodología de articulación institucional y una agenda regional consolidada que permitirá convertir estos empalmes en una hoja de ruta para priorizar proyectos, acelerar decisiones, fortalecer la descentralización y hacer más eficiente la inversión pública en los territorios.

“Las regiones no llegan a empezar de cero. Llegan con proyectos estructurados, conocimiento del territorio, capacidad técnica y soluciones construidas con las comunidades. Desde la Federación Nacional de Departamentos estamos listos para pasar de la coordinación institucional a una verdadera corresponsabilidad en el desarrollo del país; para trabajar desde el primer día con el nuevo Gobierno y demostrar que cuando Nación y regiones unen capacidades, los proyectos avanzan más rápido, la inversión llega donde más se necesita y los ciudadanos recuperan la confianza en que sí es posible construir un país desde los territorios y con los territorios”, sostuvo.

Finalmente, Cortés Zambrano reiteró la plena disposición de los gobernadores para acompañar este proceso con una visión institucional, técnica y constructiva. Según dijo, una articulación permanente entre la Nación y las regiones permitirá acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, fortalecer la descentralización y generar mejores resultados para los colombianos.