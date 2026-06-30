El empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella ya está en marcha. El proceso busca entregar información administrativa, presupuestal y contractual antes del cambio de mando del 7 de agosto de 2026.

¿Qué es el empalme y para qué sirve?

El empalme presidencial es el proceso mediante el cual un gobierno que termina entrega al gobierno entrante el estado de la administración pública. No se trata solo de una reunión protocolaria ni de una foto entre equipos políticos, sino de una revisión formal de información sobre contratos, presupuesto, personal, programas, proyectos en ejecución, obligaciones pendientes y asuntos que requieren decisiones inmediatas.

En Colombia, este procedimiento tiene soporte en la Ley 951 de 2005, que regula la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado. La norma establece que los servidores públicos deben presentar un informe de gestión con datos sobre recursos financieros, bienes, archivos, programas, obras, reglamentos y demás asuntos bajo su responsabilidad.

Ese informe permite que el nuevo gobierno conozca qué recibe, qué debe continuar, qué puede modificar y qué riesgos administrativos o fiscales debe atender desde el primer día. También deja una base documental para eventuales revisiones de los órganos de control.

¿Quiénes participan en el proceso?

Por parte del Gobierno saliente, el empalme es coordinado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien tiene a cargo la organización de la información que será entregada al equipo entrante. Desde la administración de Petro se ha insistido en que el proceso debe garantizar la continuidad del Estado y facilitar la transición institucional.

Del lado del presidente electo Abelardo de la Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue anunciado como uno de los coordinadores del proceso, con énfasis en la revisión de información relacionada con transparencia, gestión pública y lucha contra la corrupción.

De la Espriella también ha señalado que buscará avanzar en empalmes territoriales con gobernadores y alcaldes, con el fin de revisar proyectos regionales, obras pendientes y compromisos que puedan requerir decisiones del nuevo gobierno nacional.

¿Qué se revisará durante la transición?

El proceso debe incluir información sobre el estado de los contratos públicos, la ejecución presupuestal, los programas sociales, las obras en curso, los compromisos internacionales, las deudas pendientes, la planta de personal y los procesos administrativos abiertos.

La Procuraduría y la Contraloría también tienen un papel de vigilancia. Ambas entidades han pedido que la entrega de información sea completa, verificable y oportuna, especialmente en materia contractual, presupuestal y misional. Una de las alertas principales está en los contratos próximos a vencer, los procesos con dificultades de ejecución y la información que debe estar publicada en el SECOP.

El empalme no implica que el gobierno entrante pueda tomar decisiones antes de posesionarse. Su función es revisar, recibir información y preparar las primeras medidas de gobierno. Las decisiones formales solo podrán adoptarse una vez el nuevo presidente asuma el cargo.

El siguiente paso será la instalación de mesas técnicas por sectores, la entrega de informes de gestión y la revisión de los documentos que dejará cada entidad. Con esa información, el nuevo gobierno definirá prioridades para sus primeras semanas, mientras los órganos de control podrán verificar si la entrega fue suficiente o si quedaron vacíos por aclarar.