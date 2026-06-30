ONU mandará 3.000 toneladas de alimentos para Venezuela

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, según estimó este martes Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país.

Hochstetter intervino, por videoconferencia desde La Guaira, en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU. Esta zona es considerada el epicentro del desastre sísmico, que ya deja al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, de acuerdo con datos del Gobierno venezolano.

Ayuda alimentaria de emergencia

La directora de la oficina del PMA en el país suramericano explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, aunque esperan que la cifra aumente de manera considerable en los próximos meses. Por esta razón, hicieron un llamado inicial por 50 millones de dólares, aunque Hochstetter advirtió que ese monto “no cubrirá la totalidad del desastre”.

“La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica”, alertó.

Además de la comida lista para consumir, el PMA está entregando alimentos para cocinar en los hogares donde todavía es posible hacerlo, pero cuyos habitantes enfrentan dificultades para acceder a suministros.

Actualmente, la agencia de la ONU cuenta con 3.000 toneladas métricas de alimentos disponibles para distribuir en el país. Con esta reserva, esperan abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses.

Aun así, el PMA también adelanta compras a nivel local, teniendo en cuenta que en Venezuela hay alimentos disponibles. De igual manera, mantiene coordinación con su equipo en Colombia, donde existen reservas que pueden reasignarse “rápidamente” en caso de ser necesario.

Comunidades más vulnerables

“Los terremotos han afectado a muchas familias, algunas de las cuales ya tenían dificultades para costearse los alimentos básicos. Ahora, con sus medios de subsistencia destrozados y las infraestructuras gravemente dañadas, muchas se enfrentan al peligro muy real de verse sumidas en una situación aún más difícil”, lamentó Hochstetter.

La funcionaria advirtió que la situación podría ser especialmente crítica en las comunidades más alejadas, donde las consecuencias del terremoto pueden agravarse por la falta de asistencia oportuna.

Según explicó, el punto de operación del PMA desde el que trabaja en La Guaira fue solicitado por el Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que destacó que existe una colaboración plena.