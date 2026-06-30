Quienes buscan empleo en la capital tienen una nueva oportunidad. Bogotá anunció una convocatoria con 665 vacantes laborales que estarán disponibles hasta el 4 de julio de 2026, con un proceso de postulación completamente virtual.
La oferta incluye oportunidades para personas con diferentes niveles de experiencia y formación, en sectores que actualmente registran una alta demanda de talento.
¿En qué sectores hay vacantes?
Las empresas participantes buscan cubrir cargos en áreas como:
- Tecnología.
- Servicios.
- Comercio.
- Construcción.
La diversidad de perfiles permite que tanto profesionales como técnicos, tecnólogos y bachilleres encuentren opciones acordes con sus habilidades y experiencia.
¿Cómo postularse a las vacantes?
Los interesados deberán realizar el proceso de inscripción de manera virtual a través de los canales oficiales de empleo habilitados para la convocatoria.
Antes de aplicar, se recomienda:
- Tener la hoja de vida actualizada.
- Verificar que la información de contacto esté vigente.
- Revisar los requisitos específicos de cada oferta.
- Contar con los documentos solicitados por la empresa.
¿Hasta cuándo hay plazo para aplicar?
La convocatoria estará habilitada hasta el sábado 4 de julio de 2026. Una vez finalice el plazo, las empresas iniciarán los procesos de selección de los candidatos que cumplan con los perfiles requeridos.
Las autoridades invitaron a los ciudadanos interesados a consultar las plataformas oficiales para conocer el detalle de cada vacante, los requisitos y el procedimiento de inscripción, con el fin de aprovechar esta nueva oportunidad laboral en Bogotá.