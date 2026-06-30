Quienes buscan empleo en la capital tienen una nueva oportunidad. Bogotá anunció una convocatoria con 665 vacantes laborales que estarán disponibles hasta el 4 de julio de 2026, con un proceso de postulación completamente virtual.

La oferta incluye oportunidades para personas con diferentes niveles de experiencia y formación, en sectores que actualmente registran una alta demanda de talento.

¿En qué sectores hay vacantes?

Las empresas participantes buscan cubrir cargos en áreas como:

Tecnología.

Servicios.

Comercio.

Construcción.

La diversidad de perfiles permite que tanto profesionales como técnicos, tecnólogos y bachilleres encuentren opciones acordes con sus habilidades y experiencia.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Los interesados deberán realizar el proceso de inscripción de manera virtual a través de los canales oficiales de empleo habilitados para la convocatoria.

Antes de aplicar, se recomienda:

Tener la hoja de vida actualizada.

Verificar que la información de contacto esté vigente.

Revisar los requisitos específicos de cada oferta.

Contar con los documentos solicitados por la empresa.

¿Hasta cuándo hay plazo para aplicar?

La convocatoria estará habilitada hasta el sábado 4 de julio de 2026. Una vez finalice el plazo, las empresas iniciarán los procesos de selección de los candidatos que cumplan con los perfiles requeridos.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos interesados a consultar las plataformas oficiales para conocer el detalle de cada vacante, los requisitos y el procedimiento de inscripción, con el fin de aprovechar esta nueva oportunidad laboral en Bogotá.