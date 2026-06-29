La Alcaldía Local de Usme adelantó una nueva jornada de recuperación del espacio público en varios sectores de la localidad, como parte de la estrategia para mejorar la seguridad, la movilidad y las condiciones de convivencia.

Los operativos se realizaron en los barrios Virrey, Marichuela, Miravalle y La Aurora, donde fueron recuperados 78 metros cuadrados de espacio público y retirados 28 metros cúbicos de residuos acumulados en zonas priorizadas.

Durante las intervenciones también fueron desmontadas estructuras instaladas sin autorización, conocidas como estructuras no convencionales, las cuales ocupaban áreas destinadas al uso de la comunidad y dificultaban el paso de peatones.