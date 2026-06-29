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Recuperan espacio público en cuatro barrios de la localidad de Usme

Lun, 29/06/2026 - 09:54
Las autoridades adelantaron operativos en Virrey, Marichuela, Miravalle y La Aurora, donde retiraron estructuras irregulares y toneladas de residuos para mejorar la movilidad, la seguridad y la convivencia.
Alcaldia
Créditos:
Alcaldía de Usme

La Alcaldía Local de Usme adelantó una nueva jornada de recuperación del espacio público en varios sectores de la localidad, como parte de la estrategia para mejorar la seguridad, la movilidad y las condiciones de convivencia.

Los operativos se realizaron en los barrios Virrey, Marichuela, Miravalle y La Aurora, donde fueron recuperados 78 metros cuadrados de espacio público y retirados 28 metros cúbicos de residuos acumulados en zonas priorizadas.

Durante las intervenciones también fueron desmontadas estructuras instaladas sin autorización, conocidas como estructuras no convencionales, las cuales ocupaban áreas destinadas al uso de la comunidad y dificultaban el paso de peatones.

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Créditos:
Alcaldía de Usme

Según la Alcaldía Local de Usme, estas acciones buscan mantener espacios más limpios, ordenados y seguros para los habitantes, además de fortalecer el aprovechamiento adecuado de las zonas comunes.

La administración aseguró que los operativos continuarán en diferentes puntos de la localidad en coordinación con otras entidades distritales para seguir recuperando espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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