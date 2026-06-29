Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Fiscalía permitió la captura de Edwin Román Velásquez Valle, alias ‘Chibolo’, señalado como cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo que opera en el suroeste de Antioquia.

En el procedimiento, realizado en la vereda El Sinaí, en el municipio de Pueblorrico, también fueron capturados otros seis presuntos integrantes de la organización criminal.

La operación contó con la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, como parte de la ofensiva contra los grupos armados ilegales que delinquen en esa región del país.