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Golpe al Clan del Golfo en Antioquia: cae alias ‘Chibolo’ junto a seis presuntos integrantes

Lun, 29/06/2026 - 09:18
El operativo se desarrolló en zona rural de Pueblorrico y permitió la incautación de armas, munición y estupefacientes. Las autoridades aseguran que la acción busca debilitar la presencia de esta estructura criminal en el suroeste antioqueño.
Gaula
Créditos:
Ejército Nacional de Colombia

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Fiscalía permitió la captura de Edwin Román Velásquez Valle, alias ‘Chibolo’, señalado como cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo que opera en el suroeste de Antioquia.

En el procedimiento, realizado en la vereda El Sinaí, en el municipio de Pueblorrico, también fueron capturados otros seis presuntos integrantes de la organización criminal.

La operación contó con la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, como parte de la ofensiva contra los grupos armados ilegales que delinquen en esa región del país.

Durante el operativo fueron incautadas armas de fuego, munición, elementos de intendencia y estupefacientes, que quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.

Según el Ejército, este resultado busca afectar la capacidad criminal del Clan del Golfo en municipios como Tarso, Pueblorrico y Jericó, donde la organización mantiene presencia.

La captura se produjo días después de que circulara un panfleto atribuido al Clan del Golfo con señalamientos contra el periodista Norbey Valle David. El documento fue rechazado por la Defensoría del Pueblo, la FLIP y Asomedios, entidades que advirtieron sobre los riesgos que este tipo de amenazas representan para la libertad de prensa.

 

 

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