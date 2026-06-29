La Secretaría Distrital de Movilidad entregó un nuevo balance del plan retorno de este lunes festivo 29 de junio e informó que cerca de 850.000 vehículos ya han ingresado a Bogotá por los nueve corredores habilitados para el regreso de los viajeros.

De acuerdo con las autoridades, la Autopista Sur es el corredor con mayor congestión, ya que concentra aproximadamente el 30 % del flujo vehicular registrado durante la jornada. Por esta razón, se mantienen medidas especiales para facilitar el ingreso a la capital.

Entre las acciones implementadas está el reversible en la Autopista Sur, entre la avenida Canoas y la avenida San Marón, que funcionará entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., con apoyo permanente de agentes de tránsito.