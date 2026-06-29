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Cerca de 850.000 vehículos ya regresaron a Bogotá durante el puente festivo

Lun, 29/06/2026 - 15:24
La Secretaría de Movilidad reportó que cerca de 850.000 vehículos han ingresado a Bogotá durante el plan retorno del puente de San Pedro y San Pablo. La Autopista Sur concentra el mayor flujo de viajeros y mantiene medidas especiales.
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Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad entregó un nuevo balance del plan retorno de este lunes festivo 29 de junio e informó que cerca de 850.000 vehículos ya han ingresado a Bogotá por los nueve corredores habilitados para el regreso de los viajeros.

De acuerdo con las autoridades, la Autopista Sur es el corredor con mayor congestión, ya que concentra aproximadamente el 30 % del flujo vehicular registrado durante la jornada. Por esta razón, se mantienen medidas especiales para facilitar el ingreso a la capital.

Entre las acciones implementadas está el reversible en la Autopista Sur, entre la avenida Canoas y la avenida San Marón, que funcionará entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., con apoyo permanente de agentes de tránsito.

Alcaldia
Créditos:
Secretaría de Movilidad

La Secretaría también recordó que continúa vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el ingreso está habilitado únicamente para placas impares.

Entretanto, las autoridades reportaron movilidad normal en corredores como la calle 13, calle 80, carrera Séptima, vía al Llano, Suba-Cota, La Calera y Choachí, e hicieron un llamado a conducir con precaución y respetar las indicaciones de los organismos de tránsito.

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