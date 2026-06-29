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Desfile militar del 20 de julio se realizaría en Bosa y Ciudad Bolívar, anunció Petro

Lun, 29/06/2026 - 15:38
El presidente Gustavo Petro aseguró que el tradicional desfile militar del 20 de julio se llevaría a cabo este año en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. La invitación la hizo a través de sus redes sociales.
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Créditos:
Ejército Nacional

El presidente Gustavo Petro anunció que el tradicional desfile militar del 20 de julio, con el que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, se realizaría este año en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El mandatario hizo el anuncio a través de sus redes sociales:

petro
Créditos:
X l Gustavo Petro

El anuncio fue publicado en medio de un intercambio de mensajes en redes sociales relacionado con la cantante Karol G y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la información sobre el desfile corresponde a la invitación realizada por Petro para la celebración del 20 de julio.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre los recorridos, cierres viales o la programación oficial del evento.

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